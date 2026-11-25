ANMAT prohibió la venta de un reconocido spray deportivo y suspendió un medicamento para la diabetes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y la venta de un reconocido spray deportivo frío por representar riesgos para la salud. Además, suspendió la elaboración, comercialización, importación y uso de un principio activo utilizado para tratar la diabetes tipo 2.

Las medidas se implementaron a través de las disposiciones 7556/2026 y 7557/2026 del organismo, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Fontana.

Se trata del producto rotulado como Spray Frío GMP de 440 ml, vendido por la firma MDF, radicada en Rosario, y fabricado por la empresa Kazlauskas Jorge Omar, de Lanús. El caso se originó luego de que en una inspección se hallaran varias unidades sin datos de lote, del fabricante/importador responsable en Argentina, ni datos de registros sanitarios.

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Desde MDF indicaron que el producto no posee autorizaciones sanitarias y que desconocían dicho requerimiento, por lo que se comprometió a dar la baja inmediata del resto de todas las publicaciones que incluyan a este artículo.

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Dado que se trata de un producto médico, anestésico de superficie para aplicación de frío sobre la piel, sin registro sanitario respecto del cual se desconoce el tipo de material del que está hecho, características, funcionalidad, seguridad y trazabilidad, no resulta posible acreditar que reúna las condiciones exigibles para su comercialización y utilización, circunstancia que podría comprometer la salud de los potenciales usuarios.

Ante esto, se decidió prohibir el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todos los lotes del producto, y se instruyó sumario sanitario a las firmas MDF S.R.L. y Kazlauskas Jorge Omar.

Fuente: C5N