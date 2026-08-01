Una mujer de 92 años murió este viernes al mediodía mientras esperaba en el interior del Banco Supervielle de San Luis para cobrar su jubilación. La víctima, domiciliada en La Punta, se encontraba en compañía de su hija de 53 años y su nieta de 30 en la entidad ubicada en Pringles y peatonal Vía [more ...]
La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó un fin de semana con temperaturas bajas, heladas y presencia de viento en distintos sectores de la provincia de San Luis. Para este sábado 8 de agosto, se espera una jornada invernal y ventosa, especialmente en la mitad norte provincial, acompañada por un [more ...]
Sergio Fares, de 51 años, continuará privado de su libertad hasta la finalización del juicio en el marco de una causa en la que está acusado por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de un adolescente de 15 años. Este jueves, el juez de Garantía [more ...]
Durante la noche de este jueves, alrededor de las 23:30, se registró un incendio vehicular en la ciudad de San Luis, en inmediaciones de calle Don Bosco y avenida Eva Perón, ex Corredor Vial. El hecho fue alertado al Centro de Atención de Emergencias (CAE), por lo que efectivos de [more ...]
Colombia activó un amplio operativo de seguridad ante la posibilidad de que se produzcan actos terroristas durante la ceremonia de asunción del presidente electo, Abelardo de la Espriella. La investidura,...
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), informó este viernes que el Índice de Producción Industrial manufacturero (IPI) tuvo un rebote de su actividad en junio, aunque no alcanzó para revertir la caída semestral, que llega al 2,2%. El detalle marca que la recuperación en el sexto mes del...
La construcción continúa manteniendo su avance frente al año pasado, pero pierde fuerza. Cayó 4,1% en junio y marcó su cuarta baja mensual desestacionalizada en seis meses. Aunque como los rebotes de marzo y mayo fueron del 5% y 6,7%, respectivamente, el Indicador Sintético de la Actividad continúa mostrando una...
Los gurúes de la city prevén que la inflación se acelere levemente al 2% en julio, con una variación de 29,8% para todo 2026. Sin embargo, la economía perdería impulso en el segundo trimestre del año. Además, proyectan que el dólar oficial cierre 2026 con una suba del 14,1%, menos...
La festividad de San Cayetano en la era Milei suma, año tras año, miles de fieles que se acercan a pedirle al santo por trabajo. Desde el comienzo del gobierno libertario los datos oficiales son lapidarios: se perdieron más de 340 mil empleos formales, tanto en el sector público como...
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Popular de China acordaron este miércoles renovar el swap de monedas por un plazo de cinco años. La decisión garantiza la continuidad de una herramienta financiera clave para las reservas internacionales y evita afrontar un importante vencimiento de corto...
La Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica (CRPEE) aprobó un nuevo cuadro tarifario para los usuarios de EDESAL S.A. , con aumentos que alcanzan hasta el 30% en algunos segmentos. La [Más…]