Una mujer de 92 años murió este viernes al mediodía mientras esperaba en el interior del Banco Supervielle de San Luis para cobrar su jubilación. La víctima, domiciliada en La Punta, se encontraba en compañía de su hija de 53 años y su nieta de 30 en la entidad ubicada en Pringles y peatonal Vía [more ...]