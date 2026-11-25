El boletín escolar de Lionel Messi que se volvió viral: cuál es la única materia en la que sacó 10

Un viejo boletín de Lionel Messi volvió a circular en las redes y generó miles de comentarios. Es de séptimo grado, cuando el capitán de la Selección Argentina tenía entre 12 y 13 años, iba a la escuela N.º 66 General Las Heras, en el barrio del mismo nombre de Rosario, y ya jugaba en las inferiores de Newell’s. El documento muestra a un alumno de rendimiento parejo en el aula y con una materia en la que nadie le hacía sombra.

El boletín marca una diferencia clara entre las asignaturas:

Educación Física: 10, la calificación máxima.

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Plástica: 8.

Música: 8.

Resto de las materias: alrededor de 6 en Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lengua Extranjera y Tecnología.

En las redes, el 10 en Educación Física se leyó como una señal temprana de lo que vendría.

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Cómo recuerdan a Lionel Messi sus maestras de Rosario

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El boletín coincide con lo que contaron en distintas entrevistas las docentes que lo tuvieron en la escuela. Andrea Sosa, su maestra de Matemática en quinto y sexto grado, lo describió como un chico tranquilo y tímido en el aula, que hablaba poco y se transformaba cuando salía al patio a jugar a la pelota.

Mónica Domina, subdirectora de la escuela y su maestra de primer grado, lo recordó como un chico callado y muy querido por sus compañeros. También destacó que conservó la humildad a pesar del éxito deportivo y económico.

De la escuela de Rosario a Barcelona

Poco después de esa etapa escolar, Messi dejó Rosario para sumarse a las inferiores del Barcelona, con apenas 13 años. Ese fue el comienzo de una carrera que lo llevó a ser campeón del mundo con la Selección Argentina.

Fuente: Minuto Uno