A falta de confirmación oficial, así sería la programación para los cuartos de final del Torneo Clausura
La programación de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 ya tendría días y horarios estipulados, aunque todavía resta la confirmación oficial por parte de la Liga Profesional.
De acuerdo con el cronograma previsto, los cuatro encuentros se disputarían entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre.
La jornada del sábado comenzaría con Vélez e Independiente, que se enfrentarían desde las 20.00. Luego, a las 22.00, Instituto de Córdoba recibiría a River en el segundo partido del día.
Para el domingo quedarían los otros dos cruces. Rosario Central y Barracas Central jugarían a las 17.45, mientras que el ganador del cruce entre Boca e Independiente Rivadavia se mediría con Gimnasia La Plata a partir de las 22.00, en el cierre de los cuartos de final.
¿Cómo se juegan los playoffs del Torneo Clausura 2026?
La eliminación directa se disputa a partido único en el estadio del equipo mejor clasificado en la tabla de posiciones de su zona. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y, de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal.
Todas las instancias se disputarán bajo la misma modalidad, salvo la final, que será a partido único en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.
Fuente: Doble Amarilla