Torre de panqueques, la receta sabrosa sin horno para los días calurosos
La torre de panqueques salada es un clásico infalible de nuestra mesa que no hace falta reservar solo para las fiestas: en su versión cotidiana y económica se arma con ingredientes simples y alcanza para toda la familia.
La clave para que salga espectacular está en preparar panqueques caseros bien finitos (que llevan apenas harina, huevos y leche) e intercalarlos con rellenos frescos, coloridos y abundantes que aporten humedad sin disparar el presupuesto.
Ingredientes (rinde 1 torre mediana de 8 porciones)
Para los panqueques (unos 12 a 14 discos)
Harina 0000: 250 g (aprox. 2 tazas)
Huevos: 3 unidades
Leche: 500 ml (2 tazas)
Sal fina: 1 pizca
Manteca o aceite: cantidad mínima para pincelar la sartén
Para los rellenos económicos (intercalados)
Zanahoria rallada fina: 2 unidades medianas
Tomates perita o redondos: 2 unidades (sin semillas y cortados en rodajas bien finas o cubitos chicos)
Huevos duros picados: 3 unidades
Lechuga mantecosa o criolla: 1 taza cortada en juliana bien fina
Jamón cocido o paleta (o pollo hervido desmenuzado): 150 g
Queso de máquina en fetas: 150 g
Para untar y ligar: 200 g de queso crema o mayonesa (o mitad y mitad para que sea más liviano y rendidor)
Paso a paso
Preparar la masa de panqueques: En un bowl o licuadora, mezclá los huevos con la leche y una pizca de sal. Incorporá la harina de a poco batiendo bien hasta lograr una mezcla líquida, lisa y sin grumos. Dejá descansar 15 minutos en la heladera.
Cocinar los discos: Calentá una panquequera o sartén antiadherente apenas pincelada con aceite o manteca. Volcá un cucharón chico de mezcla, mové la sartén para cubrir toda la base en una capa fina y cociná 1 minuto por lado hasta dorar apenas. Apilá los panqueques en un plato y dejalos enfriar por completo antes de armar.
Armar la torre por capas: Colocá un primer panqueque en una fuente plana y untalo con una capa fina de queso crema o mayonesa. Cubrí con lechuga en juliana y tomate en rodajas finas (con una pizca de sal).
Seguir alternando sabores: Poné otro panqueque encima, untá nuevamente y sumá jamón o pollo desmenuzado. En la siguiente capa, combiná zanahoria rallada con huevo duro picado; luego otra capa con queso de máquina, y así sucesivamente hasta terminar los discos.
Enfriar y decorar: Terminá con un panqueque limpio o untado con queso crema, decorá con tiritas de morrón, aceitunas o huevo picado y llevá a la heladera al menos 1 hora antes de cortar en porciones.
El tip extra para que no se desarme al cortar
Al armar cada piso, untá una capa fina de queso crema o mayonesa en ambas caras de los panqueques (arriba y abajo de cada relleno): funciona como adhesivo natural, evita que las verduras suelten líquido directo sobre la masa y logra un corte limpio y prolijo.
Fuente: Pronto