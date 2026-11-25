Rescatan 36 animales e imputan a dos personas por presunto maltrato y crueldad animal tras un operativo en CABA

Un operativo realizado en la Ciudad de Buenos Aires permitió rescatar 36 animales que se encontraban en condiciones de hacinamiento y deterioro físico.

La causa comenzó a partir de una denuncia que alertaba sobre la posible realización de un ritual con sacrificio de animales en una vivienda ubicada en la intersección de Virrey Liniers y Carlos Calvo, en el barrio de Boedo.

Ante esta situación, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del fiscal Blas Matías Michienzi, ordenó tareas de investigación a la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad.

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Los agentes realizaron vigilancias discretas y tareas de observación en la zona con el objetivo de verificar la información recibida.

La intervención se produjo durante una descarga de animales

Según informaron las autoridades, durante el operativo los investigadores observaron la llegada de un vehículo Volkswagen Gol Trend blanco al domicilio bajo investigación.

En ese momento, uno de los sospechosos salió de la vivienda para recibir al conductor y ambos comenzaron a descargar cajas transportadas en el automóvil.

Los efectivos intervinieron mientras la descarga estaba en curso y procedieron a inspeccionar tanto el vehículo como los recipientes transportados.

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Hallaron 36 animales en condiciones de hacinamiento

Durante la requisa, los oficiales encontraron un total de 36 animales vivos confinados en cajas de dimensiones reducidas que, según se informó, les impedían moverse adecuadamente.

Entre los ejemplares rescatados se encontraban:

1 tortuga campanita.

17 gallinas.

2 gallos.

7 palomas.

6 codornices.

1 pato criollo.

2 gallinas de Guinea.

Además, algunos de los animales estaban sujetos con cintas plásticas, situación que agravaba las condiciones de confinamiento observadas por los inspectores.

Rescatan 36 animales e imputan a dos personas

36 animales fueron rescatados tras un operativo en la Ciudad de Buenos Aires.

Veterinarios detectaron signos de deterioro

Tras el rescate, profesionales veterinarios del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad realizaron una evaluación sanitaria inicial de los animales.

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Los especialistas constataron cuadros generalizados compatibles con:

Deterioro físico.

Malnutrición.

Condiciones de maltrato.

Estos hallazgos formaron parte de los elementos incorporados a la investigación judicial en curso.

Imputaciones por maltrato animal y fauna silvestre

Como resultado del procedimiento, los dos sospechosos fueron imputados por presuntas infracciones vinculadas a:

La Ley N.º 14.346 de Maltrato y Crueldad Animal.

La Ley N.º 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre.

Normativas específicas relacionadas con determinadas especies de aves.

La investigación busca determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer el destino previsto para los animales rescatados.

Secuestro de elementos vinculados a la causa

En el marco de las actuaciones judiciales, el fiscal dispuso además el secuestro de distintos elementos considerados de interés para la investigación.

Entre ellos se encuentran:

El vehículo utilizado para el traslado de los animales.

Los teléfonos celulares de los dos imputados.

Estos elementos serán analizados como parte de la causa que continúa bajo investigación.

Los animales fueron derivados a una organización especializada

Tras la intervención, los 36 ejemplares fueron trasladados a la sede de la organización protectora Alerta Galgo, donde quedaron bajo resguardo.

Según informaron las autoridades, los animales recibirán asistencia veterinaria, controles sanitarios y los cuidados necesarios para favorecer su recuperación.

La derivación a entidades especializadas constituye una práctica habitual en este tipo de procedimientos, especialmente cuando los ejemplares requieren atención inmediata tras haber permanecido en condiciones inadecuadas.

Fuente: Noticias Ambientales