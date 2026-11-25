El dólar oficial subió $15 y cotizó este miércoles a $1.580 para la compra y $1.630 para la venta en el Banco Nación, máximo nominal histórico, luego de un nuevo salto en el inicio de la semana corta, que impactó también en los tipos de cambio financieros y el riesgo país, que superó la barrera de los 1.000 puntos básicos.

En su última conferencia de prensa, el Fondo Monetario Internacional (FMI) había vuelto a respaldar el plan económico del Gobierno, aunque le pidió que continúe con la acumulación de reservas y evitó dar precisiones sobre la fecha en la que el directorio del organismo se reúna para tratar la tercera revisión del programa con Argentina y habilitar el desembolso por u$s900 millones.

Consultado sobre la brecha entre el dólar oficial y el Contado con Liquidación (CCL) y una posible autocrítica que puede hacer la administración libertaria en política económica, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que “el plan no se modificará” porque consideran que es el camino correcto ante cualquier escenario externo. Además, respaldó al ministro de Economía, Luis Caputo. “Descartamos esta especulación mediática de su salida”, aseguró.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó el martes su segunda jornada consecutiva sin realizar compras de divisas en el mercado oficial de cambios. La falta de intervención oficial ocurrió en el marco de una rueda caracterizada por un incremento en la demanda de cobertura por parte del sector privado, con un volumen negociado en el segmento de contado que alcanzó los u$s801,3 millones.

Como consecuencia de esta dinámica, las reservas internacionales brutas registraron una marcada baja diaria de u$s618 millones, ubicándose en u$s48.744 millones, su nivel más bajo en más de un mes. Este descenso estuvo explicado en gran medida por la desvalorización internacional del oro, que retrocedió entre un 2,2% y un 2,75%, provocando una pérdida estimada de u$s230 millones en el stock de activos del Central.

Dólar Banco Nación hoy

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La divisa estadounidense cotizó a $1.580 para la compra y $1.630 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

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El dólar blue operó a $1.710 para la compra y $1.730 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.604.

Fuente: C5N