Las ventas en supermercados cayeron en septiembre por cuarto mes seguido y acumulan una baja del 2,9% en 2026

El consumo en supermercados volvió a caer en septiembre y acumuló cuatro meses consecutivos de retrocesos mensuales, en un contexto de deterioro del poder adquisitivo de los hogares y debilidad de la actividad económica. La contracción de la demanda también afecta a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que enfrentan crecientes dificultades para sostener sus ventas, preservar sus márgenes de rentabilidad y mantener sus niveles de empleo.

Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este miércoles, las ventas en supermercados registraron una caída del 0,9% mensual en términos reales y desestacionalizados, mientras que retrocedieron un 3% respecto de septiembre de 2025. De esta manera, acumularon una contracción del 2,9% durante los primeros nueve meses del año.

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Por su parte, las ventas en autoservicios mayoristas disminuyeron un 0,5% respecto de agosto, aunque registraron un crecimiento interanual del 1%, sobre una baja base de comparación. En lo que va del año, el sector acumuló una caída del 2,5%.

Si bien los primeros indicadores de octubre muestran una mejora en el consumo masivo, la recuperación todavía no alcanza a los principales canales comerciales y persisten los interrogantes sobre la evolución de la demanda interna de cara a 2027.

El consumo no encuentra piso y se profundiza la caída en los canales tradicionales

Las ventas en supermercados registraron caídas interanuales durante todos los meses de 2026. Tras una breve recuperación entre abril y mayo en términos desestacionalizados, la actividad retomó su trayectoria descendente en junio y acumuló una contracción cercana al 4% en los últimos cuatro meses.

En los autoservicios mayoristas, como Makro, Vital, Maxiconsumo y Diarco, que comercializan alimentos, bebidas y otros productos de consumo masivo en grandes volúmenes, tanto para hogares como para pequeños comercios, el crecimiento interanual de septiembre debe interpretarse con cautela, dado que en igual mes de 2025 las ventas habían retrocedido un 13,1%. Además, la serie tendencia-ciclo registró su séptima caída mensual consecutiva, lo que refleja la persistencia de las dificultades del sector.

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La debilidad de la demanda también se extendió a los centros de compras (shoppings), cuyas ventas retrocedieron un 0,8% mensual en septiembre, luego de dos meses consecutivos de crecimiento. Si bien registraron una leve mejora interanual del 0,3%, acumularon una contracción del 1,1% durante los primeros nueve meses del año.

Los relevamientos privados también dan cuenta de un deterioro que trasciende la coyuntura de los últimos meses. Según la consultora Scentia, el volumen de ventas en supermercados y autoservicios independientes cayó un 13,9% en 2024, un 2,6% en 2025 y acumuló una nueva contracción del 3,2% entre enero y octubre de este año.

El retroceso también alcanza a productos de uso cotidiano. Durante los primeros diez meses de 2026, las ventas de bebidas sin alcohol en supermercados de cadena disminuyeron un 9,5%; las de productos perecederos, un 7,7%; las de bebidas alcohólicas, un 4,9%; y las de artículos de desayuno y merienda, un 4,4%.

En los mayoristas, en tanto, las contracciones más pronunciadas se verificaron en bebidas sin alcohol (-20,8%), productos perecederos (-8,6%) y bebidas alcohólicas (-7%).

A nivel sectorial, se destacaron las caídas interanuales en la facturación de electrónicos, electrodomésticos y computación (-6,8%) y de diversión y esparcimiento (-1,9%), incluso a precios corrientes. Por su parte, la indumentaria, el calzado y la marroquinería registraron un incremento nominal del 15,2%.

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A su vez, los datos del INDEC reflejan modificaciones en la composición de los medios de pago. En septiembre, la facturación de los supermercados mediante tarjetas de crédito aumentó un 15,5% interanual en términos nominales y la correspondiente a tarjetas de débito, un 14,3%, por debajo del crecimiento del 25% de las ventas totales.

Por el contrario, las operaciones en efectivo y mediante otros instrumentos, entre los que se incluyen las billeteras virtuales y los códigos QR, registraron incrementos nominales del 35,3% y del 65,6%, respectivamente.

La pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del mercado interno golpean a las pymes

Detrás de la debilidad del consumo se encuentra una combinación de factores vinculados con la evolución de los ingresos, el encarecimiento de los gastos esenciales y las dificultades del mercado laboral.

En septiembre, el índice de salarios del INDEC registró un incremento del 1,3%, por debajo de la inflación del 1,9%. La situación fue particularmente adversa para los trabajadores del sector privado no registrado, cuyos ingresos disminuyeron incluso en términos nominales (-0,8%).

En octubre, mientras que la inflación general fue del 2,2%, la canasta básica alimentaria aumentó un 3,1% y la canasta básica total, un 3,5%. A esto se sumó un incremento del 2,7% en los servicios, por encima del 1,9% registrado en los bienes.

“No alcanza con mirar cuánto baja o sube la inflación. Tenemos que mirar cuánto dinero le queda a una familia después de pagar los alimentos, los servicios, el transporte y los gastos indispensables. Si los ingresos no alcanzan, el consumo se reduce”, explicó Camilo Alberto Kahale, presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), en un informe de la entidad.

El impacto sobre las pymes ya se refleja en los indicadores comerciales. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pyme cayeron un 1,6% interanual en octubre y acumularon una contracción del 2% durante los primeros diez meses del año. En particular, el rubro de alimentos y bebidas registró una caída del 3,5%.

La necesidad de ofrecer descuentos, promociones y cuotas para sostener la demanda, en paralelo al incremento de los costos operativos, también presiona sobre los márgenes de rentabilidad y dificulta la reposición de mercadería.

“El problema no es solamente cuánto se vende, sino cuánto le queda al comerciante para pagar sus obligaciones y volver a comprar mercadería”, advirtió Kahale.

Otro dato que permite dimensionar la situación del sector comercial surge del relevamiento de los centros de compras. De los 6.407 locales que integran los 77 shoppings relevados por el INDEC, 1.023 permanecían inactivos en septiembre (16% del total), de los cuales 608 se encontraban disponibles para alquilar.

Las dificultades también se trasladan al mercado laboral. Según el INDEC, el personal ocupado en supermercados disminuyó un 4,5% interanual en septiembre, mientras que en los autoservicios mayoristas la contracción alcanzó el 7,4%.

Fuente: Ambito