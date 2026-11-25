Detuvieron a una pareja acusada de asesinar a su hija: la víctima tenía hematomas en el cuerpo

La mamá y el padrastro de una nena de tres años que murió el 11 de septiembre, fueron detenidos acusados de haber cometido el crimen de la menor de edad luego de que las autoridades descubrieran varios hematomas y golpes en el cuerpo.

Las aprehensiones de Camila Belén Álvarez, de 24 años, y Cristian Nahuel Zapata, de 22, se llevaron a cabo este miércoles tras un allanamiento en una vivienda situada en la calle Entre Ríos, entre Cacho y Neuquén, en la localidad bonaerense de Otamendi.

Durante el operativo se secuestró ropa de la menor de edad, un juego de sábanas que tendrían manchas de sangre y dos dispositivos celulares que fueron incorporados a la causa que se investiga bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo.

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El origen de este caso se remonta a los primeros días de septiembre cuando la víctima ingresó en un Centro de Atención Primaria de Salud (Caps) acompañada de su madre y sin signos vitales. Los especialistas intentaron reanimarla pero a pesar de los esfuerzos médicos, no pudieron salvarle la vida.

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Las autoridades dispusieron que el joven de 22 años sea alojado en la Unidad Penal N.°44 de Batán, mientras que la mujer debe esperar un traslado a una unidad penitenciaria destinada a personas gestantes debido a que cursa un embarazo.

Por su parte, los investigadores continúan recolectando material que permita esclarecer las circunstancias en la que se produjo la muerte de la menor tras el análisis de las cámaras de seguridad, testimonios y relevamientos vecinales.

Fuente: Crónica