Detuvieron a un hombre por el homicidio de Rodrigo Zabala en el barrio República

Rodrigo Zabala de 30 años murió este miércoles por la tarde en la ciudad de San Luis, luego de recibir un disparo de arma de fuego en una vivienda del barrio República. Por el hecho, un joven de 28 años fue detenido este jueves y quedó a disposición de la Justicia provincial.

El episodio fue conocido cuando efectivos del Departamento de Homicidios San Luis, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DG-13), y de la Comisaría Seccional 4° tomaron conocimiento del ingreso de la víctima al Hospital del Oeste con una herida de arma de fuego.

Pese a la atención médica recibida, Zabala falleció como consecuencia de las lesiones sufridas, según informaron desde el centro de salud.

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A partir de las primeras tareas investigativas y de la toma de testimonios, los efectivos establecieron que el hecho ocurrió en un domicilio ubicado en la manzana 3 del barrio República.

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De acuerdo con las averiguaciones, el disparo habría sido efectuado por un hombre de 28 años mientras manipulaba un arma de fuego.

Con los elementos probatorios reunidos, el Departamento de Homicidios solicitó a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.º 2 de la Primera Circunscripción Judicial que ordenara la detención del sospechoso.

En ese contexto, el joven se presentó este jueves en la sede de la fiscalía interviniente, donde posteriormente fue detenido por personal policial.

Finalmente, tras cumplirse las diligencias correspondientes, el detenido fue trasladado a una comisaría de la ciudad de San Luis, donde quedó alojado a disposición de la Justicia provincial.