La AFA confirmó la suspensión por un año de Laura Sánchez en la Liga Sanluiseña

El Tribunal de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la suspensión por un año de Laura Vanina Sánchez como presidenta de la Liga Sanluiseña de Fútbol. El organismo rechazó el recurso que había presentado la dirigente contra la sanción impuesta en octubre por el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior.

La resolución, fechada el 24 de noviembre y publicada en el Boletín 6980 de la AFA, consideró acreditado que Sánchez intervino para impedir que la tesorera de la Liga completara un trámite bancario necesario para que las autoridades interinas pudieran operar con los fondos de la institución.

El conflicto se originó después de que el 11 de agosto el Tribunal de Disciplina le impusiera a Sánchez una primera suspensión de tres meses, con efecto inmediato. En ese contexto, Daniel Miranda y Gastón Argenio, quienes invocaron desempeñarse como autoridades interinas, denunciaron ante el Consejo Federal que no podían completar la operatoria bancaria de la entidad.

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Explicaron que el banco ya había autorizado a Miranda a actuar de manera provisoria, pero faltaba que la tesorera, Cecilia Serrano, se presentara para revalidar su firma. Los dirigentes afirmaron que Serrano les había manifestado en reuniones de Comisión Directiva que no realizaba ese trámite porque Sánchez se lo impedía.

La falta de esa gestión, plantearon, restringía la disponibilidad de fondos y dificultaba el cumplimiento de las obligaciones de la Liga.

Qué evaluó el Tribunal de Apelaciones

Sánchez negó haber interferido en la administración de las autoridades interinas. Sostuvo que había acatado la suspensión y que no concurrió a la sede ni participó de decisiones institucionales o del manejo económico de la entidad.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones entendió que los testimonios de Miranda y Argenio, aunque no constituían pruebas directas de una orden impartida por la presidenta, tenían valor por la coincidencia de sus relatos, la proximidad con los hechos y los detalles del trámite pendiente.

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También tuvo en cuenta que la tesorera había manifestado posteriormente que no recibió presiones. No obstante, consideró que esa declaración no alcanzaba para neutralizar las versiones anteriores que los directivos afirmaron haber escuchado de ella en reiteradas oportunidades.

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Con esos elementos, el tribunal concluyó que Sánchez condicionó el trámite bancario durante la vigencia de su suspensión y que esa intervención constituyó un ejercicio de funciones de conducción que tenía prohibidas.

La resolución también aclaró que las referencias a supuestas comunicaciones y presiones hacia otras autoridades y dirigentes de clubes no fueron consideradas hechos probados, porque la sanción apelada no los había individualizado ni precisado las pruebas que los respaldaban.

Por qué mantuvieron la sanción

El Tribunal de Apelaciones confirmó el año de suspensión, aunque corrigió parte de la fundamentación del fallo anterior. Señaló que no correspondía justificar la pena como una acumulación de procesos independientes, porque el órgano de origen no había identificado las infracciones ni determinado las sanciones correspondientes a cada una.

En cambio, encuadró la conducta en el artículo 253 del Reglamento de Transgresiones y Penas (RTP), que establece una suspensión de entre uno y cinco años para quien quebrante una inhabilitación. El tribunal consideró que correspondía aplicar el mínimo de esa escala: un año de suspensión.

La AFA rechazó así la apelación de Sánchez, confirmó la resolución del 2 de octubre y declaró abstracto el pedido de una medida cautelar que había presentado la dirigente.