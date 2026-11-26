La inundación que afectó a Balde durante la tarde del miércoles dejó unas 25 viviendas damnificadas y obligó a varias familias a abandonar sus hogares. El agua ingresó de forma repentina en el sector noroeste de la localidad y, en algunos puntos, alcanzó hasta un metro de altura.

El gobernador Claudio Poggi recorrió este jueves la zona afectada y confirmó que el relevamiento oficial pasó de las 17 viviendas informadas durante la noche del miércoles a unas 25. Algunas familias se alojaron en casas de parientes, otras en cabañas municipales y también en el salón de usos múltiples ferroviario.

“Por comentarios de las familias, fue algo muy rápido, muy de sorpresa. Fueron cinco minutos en donde el agua ingresó a las casas y les llegaba a la cintura, con la desesperación que eso significó”, relató Poggi. En una conferencia de prensa, precisó que las marcas del agua quedaron entre los 30 y 40 centímetros en algunos sectores y llegaron hasta un metro en otros.

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El mandatario indicó que las familias todavía no podrán regresar a sus viviendas. Primero deberán bajar los niveles de agua y humedad y luego se realizarán evaluaciones para determinar las condiciones estructurales de los inmuebles. Algunas personas volvieron durante la mañana para comenzar con la limpieza.

Por qué se inundó Balde

El desborde de una represa ubicada en una estancia privada fue el episodio que precedió a la llegada del agua al pueblo. Sin embargo, el presidente de San Luis Agua, Hugo Guzmán Durán, explicó que el fenómeno también estuvo relacionado con la acumulación de precipitaciones durante distintos períodos.

Balde forma parte de la cuenca del Bebedero, que recibe aportes del río Nogolí y sus afluentes. En esa zona, el agua suele infiltrarse en un bajo natural y continuar su recorrido hacia las Salinas del Bebedero. Esta vez, la saturación del suelo y de las napas impidió que absorbiera nuevos aportes y generó un importante escurrimiento superficial.

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Los registros de los pluviógrafos instalados por San Luis Agua y el Consejo Federal de Inversiones marcaron 60 milímetros de lluvia en Balde, 65 en San Gerónimo y cerca de 40 en otro sector cercano. Guzmán Durán vinculó el episodio con el fenómeno de El Niño y señaló que, de acuerdo con los testimonios de los vecinos, hacía más de 60 años que no se registraban caudales de esa magnitud en la región.

San Luis Agua realizó un relevamiento topográfico aéreo para identificar el recorrido del agua, los puntos de infiltración y los sectores por donde ingresó al pueblo. La maquinaria ya está en la localidad, a la espera de que baje el nivel del agua para avanzar con las intervenciones.

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Familias fuera de sus casas y reclamos de vecinos

Durante la noche del miércoles, los primeros reportes oficiales habían informado que dos viviendas estaban afectadas. Más tarde, el Gobierno elevó la cifra a 17 y este jueves la actualizó a unas 25. La diferencia entre los primeros registros y el relevamiento posterior también generó cuestionamientos de vecinos, que consideraron que la magnitud del daño era mayor a la informada en un comienzo.

Damnificados describieron pérdidas de colchones, ropa, muebles y otros elementos del hogar, en declaraciones a medios de la provincia. Además, vecinos organizaron una campaña solidaria para reunir frazadas, ropa de abrigo, alimentos, agua potable y productos de limpieza.

El Gobierno provincial informó que los ministerios de Salud y Desarrollo Humano mantendrán la asistencia a las familias mientras permanezcan fuera de sus casas. Poggi también anunció que Desarrollo Humano centralizará la información y difundirá un reporte diario sobre la situación y las ayudas previstas.

La emergencia no dejó personas en riesgo de vida, pero la vuelta a los hogares dependerá de que descienda el agua y de las evaluaciones técnicas que permitan establecer si las viviendas están en condiciones de ser habitadas.