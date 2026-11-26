Lemon Pie en vasitos, un postre fresco y rápido en versiones para todos

El lemon pie es uno de esos postres que levantan cualquier mesa por su equilibrio entre el frescor ácido del limón y la suavidad de su cobertura. Llevarlo al formato de vasitos —sin horno, porcionado y fácil de armar— lo vuelve todavía más práctico para los días cálidos y permite jugar con distintos reemplazos para que todos puedan disfrutarlo.

Natalia Couso, que se dedica a la cocina ” inclusiva” donde hay alternativas para quienes deben comer sin azúcares, o son veganos por ejemplo, preparó estos postres con sus reemplazos para que todos los puedan disfrutar y pasa las recetas.

Ingredientes

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Para la base

Galletitas trituradas (cantidad necesaria, según el tamaño de los vasitos)

Unas gotas de esencia de vainilla o agua

Para la crema de limón

Jugo de 1 limón

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160 g de yogur natural

1/2 taza de leche

1 cucharadita de fécula de maíz

1 pizca de cúrcuma (opcional, para intensificar el color amarillo)

Endulzante a gusto

Para el frosting

200 g de queso crema

70 g de aceite de coco

50 g de azúcar impalpable

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Unas gotas de esencia de vainilla

Paso a paso

Armar la base: Triturá las galletitas, humedecelas apenas con unas gotitas de esencia de vainilla o agua y acomodalas en el fondo de los vasitos, presionando suavemente para que conserven su crocancia.

Preparar la crema de limón: Mezclá todos los ingredientes de la crema (jugo de limón, yogur, leche, fécula de maíz, endulzante y la pizca de cúrcuma opcional) y llevá a fuego mínimo, revolviendo constantemente hasta que espese.

Llevar al frío: Distribuí la crema de limón sobre la base de galletitas en cada vasito y llevá a la heladera.

Hacer el frosting: Mientras tanto, mezclá todos los ingredientes del frosting con el aceite de coco en estado líquido (derretido previamente, sin que esté hirviendo). Llevá a la heladera unos 30 minutos para que tome cuerpo.

Completar los vasitos: Retirá los vasitos y el frosting del frío, cubrí cada porción con la cobertura cremosa y serví bien fresco.

Cómo adaptarlo según tus necesidades

Una de las grandes ventajas de esta preparación es que podés armar una versión sin gluten (sin TACC), sin lactosa, sin azúcar añadida o vegana eligiendo los reemplazos adecuados:

Galletitas: tradicionales, integrales, sin gluten o sin azúcar añadida.

Yogur: natural, griego, deslactosado o vegetal.

Leche: tradicional, deslactosada o vegetal.

Queso crema: tradicional, light, deslactosado o vegetal.

Azúcar impalpable: eritritol en polvo o endulzante impalpable equivalente, ajustando la cantidad según su poder endulzante.

El tip extra para la textura del frosting

Al incorporar el aceite de coco líquido al queso crema y al azúcar impalpable, asegurate de que no esté caliente para que no corte la mezcla, y respetá los 30 minutos de heladera antes de coronar los vasitos: el frío ayuda a que el aceite de coco vuelva a solidificarse suavemente y le dé firmeza a la cobertura.

Fuente: Pronto