Incumplió una orden de restricción y fue demorado en el barrio Solidaridad Norte

Un hombre de 42 años fue demorado por incumplir una orden de restricción de acercamiento hacia su expareja, en un procedimiento que se realizó en la ciudad de San Luis.

El hecho ocurrió durante la mañana de este jueves, cuando efectivos de la Sección Movilidad del Comando Radioeléctrico recorrían la manzana E del barrio Solidaridad Norte.

En ese lugar, una mujer de 38 años alertó a los policías y manifestó que su expareja se presentó en su domicilio, pese a la medida judicial que le impedía acercarse.

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Constataron la vigencia de la restricción

Tras identificar al hombre, los efectivos verificaron que la orden de restricción de acercamiento se encontraba vigente.

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Ante el incumplimiento de la disposición judicial, el sujeto fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 39ª, donde continuaron las actuaciones correspondientes.