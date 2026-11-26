La Cámara de Diputados aprobó este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y convirtió en ley el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. La votación registró 141 votos afirmativos, ninguno negativo y 99 abstenciones, en una sesión que se desarrolló sin debate.

La iniciativa, que ya contaba con la aprobación del Senado, busca reforzar la independencia del Banco Central, limitar el financiamiento al Estado y establecer como objetivo central la preservación del valor de la moneda. El Gobierno sostiene que los cambios permitirán impedir que futuras administraciones utilicen la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal.

Uno de los principales puntos de la reforma establece que el BCRA deberá concentrar su política en preservar el valor de la moneda. Según los fundamentos del proyecto, la inflación está vinculada al exceso de oferta monetaria y provoca una pérdida del poder adquisitivo.

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Otro de los ejes centrales es la prohibición de financiar al Tesoro nacional, las provincias y los municipios, además de impedir la compra de títulos públicos en el mercado primario. La medida apunta a evitar que la autoridad monetaria emita dinero para cubrir las necesidades financieras del sector público.

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La reforma también introduce cambios en los mecanismos de remoción del presidente del Banco Central. Si bien se mantiene el sistema de designación, su destitución requerirá el respaldo de dos tercios de ambas cámaras del Congreso, lo que busca otorgarle mayor independencia institucional a la conducción de la entidad.

Además, se establecen restricciones sobre el destino de las ganancias del organismo. Los resultados derivados de la valorización de activos pasarán a integrar una reserva técnica no distribuible, mientras que las ganancias provenientes de la administración de la cartera solo podrán utilizarse para cancelar deuda pública.

Otro aspecto de la iniciativa contempla derogar modificaciones incorporadas a la Carta Orgánica en 2012, entre ellas el mecanismo de Letras Intransferibles utilizado para financiar al Estado con reservas internacionales.

Tras conocerse la aprobación, el presidente Javier Milei celebró la sanción de la ley a través de sus redes sociales. “Tenemos nueva Carta Orgánica para el Banco Central. Se terminó con más de 90 años de estafa vía emisión de dinero para financiar déficit fiscal”, expresó el mandatario.