El Gobierno nacional consiguió la media sanción de la reforma electoral en el Senado, con 43 votos a favor y 29 en contra. La iniciativa establece la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para los comicios presidenciales y legislativos de 2027 y contempla modificaciones en distintos aspectos del sistema electoral.

Tras superar la primera instancia legislativa, el oficialismo buscará convertir el proyecto en ley durante las sesiones extraordinarias previstas para diciembre. Para alcanzar el resultado, el Poder Ejecutivo debió negociar con gobernadores y bloques opositores, además de introducir modificaciones respecto de la propuesta original.

El Gobierno consiguió los votos para suspender las PASO

La votación contó con el respaldo de los diez senadores radicales, el PRO y legisladores de distintos espacios provinciales. Entre ellos estuvieron los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia, la cordobesa Alejandra Vigo, el correntino Carlos Espínola, la neuquina Julieta Corroza y la salteña Flavia Royón.

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También acompañaron los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, aunque ambos se abstuvieron durante la votación particular del artículo referido a la suspensión de las primarias.

El resultado fue producto de varios meses de negociaciones. El proyecto inicial proponía eliminar definitivamente las PASO, pero el oficialismo no logró reunir los respaldos necesarios para avanzar con esa modificación.

Por ese motivo, el Gobierno optó por una suspensión limitada a las elecciones de 2027, una alternativa que ya había aplicado para los comicios legislativos de 2025.

La propuesta también perdió otros puntos durante las conversaciones políticas. Quedaron afuera buena parte de los cambios previstos para el régimen de partidos políticos y el sistema de colectoras, que había formado parte de las negociaciones con algunos gobernadores.

La negociación política detrás de la media sanción

La aprobación también expuso diferencias dentro del oficialismo sobre las posibilidades de conseguir los votos.

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Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, había sostenido que todavía no estaban garantizados los apoyos necesarios. En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezó conversaciones con gobernadores de distintos espacios para construir los acuerdos.

La votación favorable permitió a ambos dirigentes reivindicar su participación en una negociación clave para el Gobierno.

Durante el debate, el jefe del bloque peronista, José Mayans, cuestionó la iniciativa y lanzó una chicana sobre una posible interna dentro del oficialismo. El senador deslizó que la suspensión de las PASO podría buscar impedir una eventual candidatura presidencial de Patricia Bullrich.

Desde el peronismo también cuestionaron el alcance de la reforma. Pablo Bensusán sostuvo que el proyecto original había sufrido modificaciones sustanciales y acusó al Gobierno de impulsar cambios electorales en función de sus intereses políticos.

Por su parte, la senadora Anabel Fernández Sagasti advirtió sobre la falta de discusión de otros desafíos electorales, como la inteligencia artificial y la circulación de información falsa durante las campañas.

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Qué otros cambios incorpora la reforma electoral

Además de suspender las primarias, el proyecto introduce modificaciones en la legislación electoral, los partidos políticos y las condiciones de participación en los comicios.

Ficha Limpia y candidaturas nacionales

La iniciativa incorpora cambios vinculados con Ficha Limpia. La disposición establece que no podrán postularse a cargos electivos nacionales las personas que tengan una condena por delitos dolosos confirmada en segunda instancia, siempre que la sentencia haya sido dictada antes del 31 de diciembre del año anterior a las elecciones.

La restricción también alcanza a determinados funcionarios del Poder Ejecutivo y autoridades de organismos estatales.

Cambios en la Boleta Única de Papel

La reforma modifica el diseño de la Boleta Única de Papel (BUP) mediante la incorporación de un casillero que permitirá votar la lista completa de una agrupación política.

De esta manera, los electores podrán seleccionar con una sola marca a todos los candidatos de un mismo espacio en las distintas categorías.

Publicidad electoral y veda

Otro de los puntos modifica las condiciones de publicidad durante las campañas. El espacio de programación que los medios audiovisuales deben ceder gratuitamente para propaganda electoral se reducirá del 5% al 2,5%.

También se introducen cambios en la veda electoral. El nuevo esquema habilitará los espectáculos públicos, los eventos deportivos, las reuniones públicas y la apertura de establecimientos que comercialicen bebidas alcohólicas.

Sin embargo, continuará vigente la prohibición de realizar actos proselitistas y difundir encuestas durante las 48 horas anteriores a los comicios y hasta el cierre de la votación.

Debates presidenciales y representantes del Mercosur

La iniciativa también modifica las condiciones para los debates presidenciales. Dejarán de ser obligatorios en la primera vuelta y deberán realizarse únicamente cuando haya balotaje, dentro de los diez días anteriores a la segunda votación.

Por otra parte, los parlamentarios del Mercosur dejarán de ser elegidos directamente por el voto popular. Su designación quedará en manos del Congreso: la mitad de los representantes será seleccionada por la Cámara de Diputados y la otra mitad por el Senado.

El proyecto ahora deberá pasar por Diputados

Durante la sesión, el oficialismo defendió la iniciativa como resultado de los consensos alcanzados con distintos sectores políticos. El senador Agustín Coto, encargado de presentar el dictamen, sostuvo que el texto surgió de negociaciones y acuerdos entre los bloques.

Desde el PRO, Martín Goerling Lara anticipó su acompañamiento, aunque aclaró que personalmente estaba a favor de mantener las primarias. Maximiliano Abad, de la UCR, también respaldó la suspensión y remarcó la necesidad de alcanzar consensos amplios para modificar las reglas electorales.

Con la media sanción del Senado, el Gobierno consiguió avanzar con uno de sus principales objetivos políticos para 2027. Sin embargo, la reforma todavía necesita el respaldo de la Cámara de Diputados para convertirse en ley.