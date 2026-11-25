León XIV mostró su preocupación por el fracaso de la COP31: «Se pone en peligro a las próximas generaciones»

Finalizó la COP31 con sin compromisos concretos para aborda la crisis climática, ante esta situación León XIV expresó su inquietud ante el fracaso de las negociaciones y aseguró que “se pone en peligro a las próximas generaciones”. El Papa remarcó que le pareció “preocupante” este resultado de cara a “la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos”.

El Santo Padre brindó un discurso en la Audiencia General este miércoles donde expresó que “el rostro humano de la crisis climática, que afecta a la vida de millones de personas, aflige a comunidades enteras y compromete las perspectivas de las generaciones futuras”.

La crisis climática “exige un renovado sentido de responsabilidad compartida; nuevas formas de solidaridad entre las naciones; y cambios profundos en el comportamiento, en los sistemas socioeconómicos y en la forma en que se gobiernan nuestras sociedades”.

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Por último llamó a la comunidad internacional a renovar el “compromiso de promover una cultura de cuidado de la Creación, centrada en la dignidad que Dios ha otorgado a todo ser humano, el bien común y la solidaridad con los más pobres y con las generaciones futuras”.

La periodista Tais Gadea Lara, que viajó a la ciudad de Antalya, en Turquía, donde se realizó la COP31 informó para N+ Univision que el evento terminó “sin consenso en el documento político final pero con aprobaciones en temas técnicos relevantes”.

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“No terminó recibiendo el consenso necesario la UE lo rechazó por no contener una mención explícita a la transición que deje atrás los combustibles fósiles. Los países en desarrollo expresaron su descontento porque tampoco definió una base numérica para triplicar el financiamiento para la adaptación climática”, añadió.

El papa León XIV almorzó este domingo con 1.300 personas pobres en el aula Pablo VI del Vaticano con motivo de la Décima Jornada Mundial de los Pobres. En el encuentro, el pontífice pidió “que a nadie le falte lo necesario para vivir” y “que cada familia tenga la alegría de estar unida en paz”.

Tras el rezo del ángelus, el líder de la Iglesia católica explicó el propósito de la iniciativa. “Me gustaría que fuera un ejemplo de un estilo de vida cotidiano. El estilo de la solidaridad fraternal, que no deja a nadie solo en momentos de necesidad”, afirmó sobre el evento.

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Fuente: C5N