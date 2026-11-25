Un ciberataque puso en alerta a la inteligencia de Estados Unidos

Un ciberataque encendió las alarmas en los organismos de inteligencia de Estados Unidos luego de que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) detectaran una intrusión en sus sistemas de análisis de información.

El incidente, conocido el martes 24 de noviembre, permitió exponer información no clasificada que se encontraba en una red utilizada para recopilar y procesar datos provenientes de fuentes abiertas.

Según funcionarios estadounidenses y personas familiarizadas con el caso, citados por The New York Times y la agencia Associated Press (AP), la infraestructura afectada reunía información pública procedente de redes sociales, imágenes satelitales y bases de datos comerciales.

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Aunque la intrusión alcanzó al menos uno de los sistemas pertenecientes a la CIA, las autoridades indicaron que el episodio ya quedó resuelto.

Qué información quedó expuesta tras el ciberataque a la CIA

La brecha informática afectó una red destinada al análisis de inteligencia de fuentes abiertas. Este tipo de sistemas permite a los organismos de seguridad reunir información disponible públicamente para elaborar informes y evaluar posibles amenazas.

De acuerdo con los primeros datos difundidos, el acceso no autorizado comprometió información que no tenía clasificación de seguridad.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional aseguró que el incidente no provocó interrupciones en las capacidades críticas del organismo ni afectó los sistemas clasificados.

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Por su parte, la CIA todavía no había emitido una declaración pública sobre lo ocurrido al momento de conocerse la noticia.

Crece la preocupación por la seguridad informática en Estados Unidos

El episodio se suma a una serie de incidentes que aumentaron la preocupación por la protección de las redes gubernamentales estadounidenses.

En las últimas semanas también trascendieron otros problemas vinculados con sistemas del FBI y del Departamento de Agricultura. Además, la red clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) registró una interrupción que se extendió durante varios días.

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En ese caso, las autoridades atribuyeron las dificultades a problemas técnicos y descartaron que se tratara de un ataque informático.

La falla que paralizó los vuelos en Estados Unidos

Otro episodio que generó preocupación ocurrió el 13 de noviembre, cuando una falla en la red de telecomunicaciones del sistema de control aéreo provocó la suspensión de vuelos en todo el país durante casi cinco horas.

El inconveniente afectó los sistemas de comunicación y radar de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Inicialmente, el organismo vinculó el problema con la inestabilidad de equipos antiguos y una posible relación con la instalación de un nuevo enrutador en Arkansas.

El presidente Donald Trump minimizó las consecuencias de la interrupción y responsabilizó a la antigüedad de los equipos. También destacó la respuesta del secretario de Transporte, Sean Duffy.

En tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que no existen pruebas de que las fallas registradas en la FAA, los bancos y otros sistemas respondan a un mismo incidente o estén relacionadas con ataques informáticos.

Además, rechazó que Estados Unidos atraviese un ataque sistémico contra sus infraestructuras.

Un nuevo desafío para la seguridad nacional estadounidense

La intrusión en los sistemas vinculados con la CIA vuelve a poner el foco sobre la seguridad digital de los organismos estratégicos de Estados Unidos.

Aunque las autoridades descartaron daños en redes clasificadas y aseguraron que el incidente fue controlado, la exposición de información dentro de una estructura de inteligencia representa una señal de alerta sobre los riesgos que enfrentan las instituciones gubernamentales.