El Concejo Deliberante de Potrero de los Funes rechazó por unanimidad el balance del primer semestre de 2026, correspondiente a la gestión de la intendenta interina Cristina Vallejo. La decisión se tomó a partir de las observaciones de la auditoría externa, que advirtió que no podía verificar el origen, el movimiento y el destino de distintos fondos municipales.

La contadora Ana Mariela Mortensen, responsable de la auditoría, recomendó no aprobar la rendición de cuentas ante las inconsistencias detectadas. Entre los principales cuestionamientos aparecen diferencias por cientos de millones de pesos, transferencias entre cuentas sin documentación respaldatoria y gastos que superaron las partidas presupuestadas.

El espacio opositor Potrero Activo difundió el detalle de las observaciones. Entre los puntos señalados figuran:

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240 millones de pesos vinculados con fondos de Alumbrado, Barrido y Limpieza.

vinculados con fondos de Alumbrado, Barrido y Limpieza. 275 millones de pesos de diferencia entre los gastos registrados y los movimientos bancarios.

de diferencia entre los gastos registrados y los movimientos bancarios. 104 millones de pesos en traslados entre cuentas sin documentación respaldatoria.

en traslados entre cuentas sin documentación respaldatoria. 186 millones de pesos en gastos por encima de lo previsto en el Presupuesto.

en gastos por encima de lo previsto en el Presupuesto. 306 millones de pesos en gastos adicionales que no contaban con aprobación del Concejo Deliberante.

También se observaron gastos de combustible sin identificación de los vehículos, alquileres de camiones sin la documentación correspondiente y compras sin identificar.

Un antecedente en la rendición de cuentas

El rechazo actual tiene un antecedente. El 30 de septiembre, el Concejo ya había rechazado in limine la presentación del primer balance de 2026. En aquella oportunidad, el cuerpo cuestionó que el Ejecutivo no hubiera acompañado documentación obligatoria, como modificaciones presupuestarias, extractos bancarios, planillas de combustible, altas y bajas de bienes patrimoniales y certificados de cobertura de riesgos de trabajo.

La resolución también intimó al Departamento Ejecutivo a completar la documentación y cumplir con otros requerimientos pendientes, entre ellos la presentación del inventario municipal y la cuenta de inversión del ejercicio 2025.

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La nueva votación se produjo luego de que el balance ingresara nuevamente al circuito de revisión y la auditoría externa analizara las cuentas.

La disputa por la intendencia

El conflicto por la administración municipal se suma a la discusión política e institucional que se abrió tras la muerte del intendente Ignacio Olagaray, el 5 de mayo pasado.

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Olagaray había asumido en diciembre de 2025, luego de ganar las elecciones municipales del 9 de noviembre. Tras su fallecimiento, Cristina Vallejo, que presidía el Concejo Deliberante, dejó su banca y asumió al frente del Ejecutivo municipal.

La decisión tuvo el respaldo del gobierno provincial, pero los concejales de la oposición reclamaron que se convocara a elecciones para elegir a quien completara el mandato. En mayo, el cuerpo aprobó una resolución que intimó a Vallejo a llamar a comicios.

Desde Potrero Activo aclararon que el análisis de las cuentas municipales no implica reconocer la legitimidad de Vallejo para permanecer al frente del Ejecutivo y ratificaron el reclamo de una convocatoria electoral.