Cuando falta muy poco para que celebren su esperado casamiento el próximo 19 de diciembre, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul protagonizaron una entrevista a corazón abierto junto a “Vogue Latinoamérica”, publicación que eligió a la cantante como figura central de su tapa mensual.

A lo largo de esa charla íntima, la pareja repasó los capítulos más significativos de su historia sentimental y compartió varios de los objetivos que proyectan en común, destacándose el profundo deseo personal de la artista por experimentar la maternidad y agrandar la familia junto al mediocampista.

Con total naturalidad, la intérprete confesó en medio de la conversación cuál es una de sus mayores ilusiones para esta nueva etapa de su vida al señalar: “Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida”.

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En sintonía con ese anhelo, el futbolista aportó una tierna anécdota doméstica que demuestra la armonía existente entre todos los integrantes de su entorno: mientras recorrían su vivienda, ella ya planificaba cómo asignar los dormitorios tanto para los hijos de él como para el futuro bebé de ambos, imaginando en voz alta: “Esa puede ser la habitación de Francesca, porque acá puede tener los maquillajes. Y ahí puede ir Bauti con la pelota de fútbol”, además de bromear con la idea de adoptar un perro de gran tamaño para acompañar a Fifi y Tota, las mascotas con las que ya conviven.

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Durante otro tramo del reportaje, los protagonistas también se animaron a revisar el distanciamiento que atravesaron antes de apostar nuevamente por la relación. Al evocar aquellos meses en los que estuvieron separados, la cantante fue categórica respecto de la falta total de comunicación entre ambos al afirmar: “Contacto cero, cero”, aunque enseguida detalló que la química permaneció inalterable cuando volvieron a cruzarse, explicando: “Nos reencontramos con cosas nuevas que nos habían pasado y que nos habían atravesado, pero había algo que también se sintió como que el tiempo tampoco hubiese pasado. Fue como muy rápido el reencuentro y la conexión”.

A partir de ese nuevo comienzo, la decisión de llegar al altar fue madurando de forma espontánea y cotidiana, alejada de las típicas pedidas de mano formales. Tal como describió Rodrigo De Paul sobre el camino que los condujo hacia la boda de diciembre, la pareja fue construyendo el vínculo “pasito a pasito” hasta alcanzar el punto en que, según sus propias palabras, “cada día veíamos que ese sueño se podía hacer realidad”.

Fuente: Minuto Uno