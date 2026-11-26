De Rodrigo de la Serna a Matías Recalt: quién es quién en Gordon

Netflix incorporó a su catálogo Gordon, una producción argentina protagonizada por Rodrigo de la Serna que aborda la historia de Aníbal Gordon, un delincuente que llegó a vincularse con organizaciones políticas y estructuras de violencia paraestatal durante la década de 1970. La ficción, dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik, cuenta con siete episodios y reúne a reconocidos actores como Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli y Matías Mayer.

De qué trata Gordon, la nueva serie argentina de Netflix

La producción recorre la transformación de Aníbal Gordon, desde sus primeros pasos en el mundo del delito hasta su acercamiento a sectores políticos y organismos de inteligencia.

Interpretado por Rodrigo de la Serna, el protagonista representa una figura atravesada por las disputas de poder, las alianzas y la violencia política de aquellos años.

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La trama conecta el universo criminal con las estructuras de poder de la época y presenta personajes que permiten reconstruir las distintas relaciones que rodearon al protagonista.

El elenco de Gordon: quién interpreta a cada personaje

Rodrigo de la Serna como Aníbal Gordon

De la Serna interpreta al personaje central de la historia. Gordon comienza su recorrido como delincuente común, pero con el tiempo establece relaciones con organizaciones políticas y servicios de inteligencia. Su ascenso dentro de ese entramado constituye el eje principal de la ficción.



Matías Recalt como José Acosta

El actor interpreta a un joven militante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), identificado con la derecha peronista. Acosta se acerca a Gordon y colabora con él en distintas actividades. Se trata de un personaje creado especialmente para la serie, no de una figura histórica.

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Camila Peralta como Julieta Melo

Su personaje es una joven abogada que comienza a trabajar en tareas vinculadas con los servicios de inteligencia. Sus actividades incluyen investigaciones, vigilancia y seguimiento de personas. En ese ámbito encuentra oportunidades para crecer profesionalmente y ganar influencia.

Fiorella Bottaioli como Graciela Mancini

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Interpreta a una intelectual y militante de la izquierda peronista. Su postura política la enfrenta con los sectores de derecha y, especialmente, con el personaje de Gordon.

Matías Mayer como Alejandro Giovenco

El actor encarna a un militante nacionalista que llega a ocupar un lugar de liderazgo dentro de la CNU. A diferencia de otros personajes de la ficción, Giovenco existió en la vida real y estuvo vinculado con la derecha peronista.

Agustín Pardella como El Polaco

Interpreta al responsable militar del grupo y segundo en la estructura de mando de la organización encabezada por Giovenco.

Quiénes están detrás de la producción

La serie cuenta con la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik, mientras que Trapero también se desempeña como showrunner.

La producción está a cargo de Adrián Suar y Diego Andrasnik. El elenco se completa con Fernando Contigiani, Agustina Muñoz y Toto Rovito, entre otros intérpretes.

La historia toma como referencia las novelas Gordon y Gordon, el aniquilador, del periodista y escritor Marcelo Larraquy.

Cuántos capítulos tiene Gordon y dónde verla

La ficción cuenta con siete episodios y está disponible a nivel global en Netflix.

Con una historia ambientada en uno de los períodos más complejos de la Argentina, la producción combina acontecimientos históricos y personajes de ficción para explorar los vínculos entre el delito, la política y los organismos de inteligencia.