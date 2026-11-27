El Centro Hospitalario Universitario de Sherbrooke (CHUS), en la provincia de Quebec, Canadá, suma un integrante poco convencional a su plantilla: un robot autónomo llamado THEO que automatiza el transporte de muestras biológicas entre las unidades de atención y los laboratorios del Hospital Fleurimont y del Pabellón Enfant Soleil.

La novedad, que forma parte de un proyecto piloto impulsado desde abril de este año, busca liberar tiempo del personal para que pueda dedicarse a las tareas que requieren criterio humano y trato directo con los pacientes, según informó el propio hospital en un comunicado.

La apertura reciente del Pabellón Enfant Soleil y de la nueva guardia de urgencias incrementó la demanda de traslados internos, lo que motivó la búsqueda de una solución tecnológica que aliviara la carga operativa sin comprometer la atención a los pacientes.

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THEO fue diseñado por OSCAR Robotique, una empresa con sede en Sherbrooke, y cuenta con financiación del organismo MEDTEQ+. El robot está equipado con compartimentos cerrados con llave, pantalla incorporada, brazo robótico y una credencial electrónica que le permite abrir puertas automáticas y operar los ascensores del hospital sin asistencia.

La empresa OSCAR Robotique diseñó el autómata con compartimentos cerrados con llave y capacidad para operar ascensores sin asistencia (Ig: @ciusssestrie_chus)

Desde que comenzó a circular por los pasillos, el autómata recorre los trayectos de forma completamente independiente, incluso en los tramos más concurridos del edificio.

Antes de que THEO cargara su primer análisis biológico, el hospital y OSCAR Robotique realizaron un período de validación exhaustivo. Entre julio y octubre, el robot completó sus recorridos habituales sin ningún tipo de muestra a bordo, con el objetivo de verificar su funcionamiento en un entorno hospitalario real. Recién una vez superada esa etapa, se le encomendaron traslados con muestras biológicas reales.

“Para nosotros, lo fundamental es que cada muestra llegue al laboratorio en las condiciones esperadas. Probamos los trayectos antes de incorporar muestras reales. Se puede ensayar una nueva forma de trabajar, pero nunca a costa de la calidad y la seguridad”, afirmó Céline Sallenbach, jefa de servicio de la Dirección de Laboratorios, Archivos e Imagenología Médica.

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La precaución responde a las exigencias propias de los análisis clínicos: las muestras de sangre, orina y otros fluidos biológicos deben transportarse en condiciones controladas para que los resultados no se vean comprometidos.

La incorporación de THEO no implica la sustitución del personal de transporte interno, sino una redistribución de las tareas. Los trabajadores del área continuarán haciéndose cargo de los desplazamientos de personas, del material frágil y de las muestras urgentes que exigen una reacción rápida o una valoración en tiempo real.

“Acompañar a una persona nunca es simplemente ir de un punto A a un punto B. Hay que observar, tranquilizar, adaptarse y, a veces, reaccionar con rapidez. Si la tecnología puede encargarse de ciertos transportes de material, nuestros equipos pueden dedicar más tiempo a lo que mejor saben hacer: estar presentes para quienes los necesitan”, señaló Samuel Lavoie, jefe del sector de transporte interno.

Por ahora, un único ejemplar de THEO opera en rutas seleccionadas dentro del complejo hospitalario. El plan piloto prevé ampliar gradualmente los recorridos asignados y elevar la flota a cuatro unidades antes del verano de 2027. La expansión se hará de manera progresiva para adaptar la tecnología a las particularidades de un hospital en actividad constante: pasillos con alto tráfico, ascensores muy demandados e imprevistos que forman parte de la rutina diaria.

“El verdadero test empieza en el terreno. Un hospital es un entorno que no para. Nuestra tecnología tiene que adaptarse a esa realidad, y lo que aprendamos aquí nos permitirá mejorarla”, indicó Mathias Bourgault, propietario de OSCAR Robotique.

Al finalizar el período de prueba, THEO será sometido a una evaluación para determinar si se integra de forma definitiva a las operaciones del CHUS. Para los visitantes del hospital, la convivencia con el robot no requiere ningún cambio de hábitos: basta con cederle el espacio necesario para circular. Señales adhesivas en el piso indican sus zonas de parada.

Fuente: Infobae