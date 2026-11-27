Federico Miguel Baquioni Zingaretti obtuvo el acuerdo del Senado de la Nación para ocupar el cargo de fiscal general de la Unidad Fiscal San Luis. La aprobación se produjo este jueves 26 de noviembre, durante una sesión en la que la Cámara alta dio luz verde a una amplia nómina de designaciones para la Justicia federal y nacional.

El pliego de Baquioni fue remitido por el Poder Ejecutivo mediante el expediente PE-289/26. Con el aval legislativo, quedó cumplida una instancia central del procedimiento. Resta la formalización del nombramiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional.

El funcionario tiene antecedentes en distintas dependencias del Ministerio Público Fiscal del Distrito Mendoza. En los últimos años pasó por Villa Mercedes, Mendoza y San Juan, con responsabilidades en fiscalías y áreas de investigación.

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Su paso por Villa Mercedes, Mendoza y San Juan

En agosto de 2024, la Procuración General de la Nación lo designó a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de Villa Mercedes, que reemplazó a la antigua Fiscalía Federal de Primera Instancia de esa ciudad. También se desempeñó allí como fiscal federal subrogante.

Luego cumplió funciones como fiscal general ante los Tribunales Orales en la Unidad Fiscal Mendoza, también en carácter de subrogante.

Su recorrido más reciente incluyó San Juan. En septiembre de 2026 fue designado de manera interina para hacerse cargo de las áreas de Transición e Investigación y Litigios de Casos Complejos de esa Unidad Fiscal. La Procuración General ratificó esa asignación hasta que se cubriera la vacante o surgieran razones de servicio para modificarla.

Quedó tercero en el concurso para San Luis

El acuerdo del Senado también cierra una etapa de un proceso de selección que llevaba varios años. Baquioni participó del concurso 127 del Ministerio Público Fiscal, convocado para cubrir dos vacantes de fiscal general ante los tribunales orales federales de Mendoza y San Luis.

El trámite comenzó en 2019, incluyó pruebas de oposición e impugnaciones y concluyó en julio de 2025, cuando la Procuración elevó las ternas al Poder Ejecutivo.

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Para la vacante de San Luis, Baquioni quedó tercero en el orden de mérito, detrás de Fernando Gabriel Alcaraz y Marina Daniela Basso. Su nombre integró la terna que luego avanzó en el procedimiento de designación.

También trabaja en capacitación ambiental

Además de su actividad como fiscal, Baquioni participa en instancias de formación del Ministerio Público Fiscal. Figura como docente en cursos sobre el Acuerdo de Escazú y la investigación de delitos ambientales, destinados a integrantes del organismo.

También integra la Red de Protección Ambiental de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, un espacio de cooperación entre fiscalías de distintos países para abordar cuestiones vinculadas con la protección del ambiente.