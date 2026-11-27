El intendente de San Luis, Gastón Hissa, encabezó este viernes un nuevo acto de recategorización que alcanzó a 101 trabajadores municipales. Las promociones se suman al sueldo básico y forman parte de un proceso que, de acuerdo con cifras oficiales, ya incluyó a cerca de 1.700 agentes desde el comienzo de la gestión.

El acto se realizó en el Centro Cultural José La Vía. Hissa explicó que las recategorizaciones surgieron de los reclamos que recogió durante sus recorridas por las dependencias municipales, donde encontró casos de trabajadores con años de antigüedad que no tenían una categoría acorde con lo establecido en las ordenanzas vigentes.

El intendente aclaró que el mecanismo no responde a criterios de meritocracia, sino al reconocimiento de derechos establecidos en la normativa municipal. “Esto es reconocer y valorar a cada uno de ustedes con lo que establecen las ordenanzas vigentes y darles lo que corresponde”, expresó.

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Unas 1.700 personas alcanzadas

El Municipio informó que las recategorizaciones se realizan todos los meses y que, desde el inicio de la actual gestión, cerca de 1.700 trabajadores recibieron al menos una promoción. De ese total, alrededor de 500 ya accedieron a una segunda recategorización.

Durante el acto, Hissa mencionó dos casos: una trabajadora que pasó de la categoría 7 a la 11 y otro agente que ascendió de la 7 a la 10. El intendente afirmó que el proceso continuará hasta que todos los empleados estén encuadrados en las categorías que les corresponden por ordenanza.

Las promociones tienen impacto directo en los salarios porque se incorporan al sueldo básico. Hissa también mencionó otras medidas destinadas al personal municipal, como el boleto subsidiado de Transpuntano, la cuenta corriente en el Mercado Municipal y los bonos otorgados durante el año.

En materia salarial, recordó el incremento mensual de $100.000 que el Municipio mantiene como suma fija y sin descuentos, además de los bonos previstos para diciembre.