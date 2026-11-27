Tortillas de verduras perfectas y en 15 minutos con 3 recetas fáciles

Cuando se busca resolver un almuerzo o una cena rápida sin gastar de más, las tortillas de sartén con verduras de estación son un recurso imbatible.

Se preparan en unos 15 minutos, rinden varias porciones para compartir en la mesa y tienen el gran plus de que se disfrutan tanto recién salidas del fuego como tibias o a temperatura ambiente, algo clave cuando aprieta el calor.

Con una base sencilla de huevos y vegetales frescos de temporada, podés variar el menú con estas tres opciones.

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El tip extra para que quede jugosa y no se pegue: usá una sartén antiadherente en buen estado, mantené el fuego entre medio y bajo una vez que incorporás el huevo (así cuaja parejo sin quemarse por fuera) y retirala del fuego apenas esté firme por fuera pero todavía apenas jugosa en el centro, ya que con el calor residual termina de asentarse.

1. Tortilla jugosa de zucchini y cebolla

El zucchini aporta frescura, humedad y un sabor suave que combina bárbaro con la cebolla bien tierna y un toque de queso.

Ingredientes (rinde 4 a 6 porciones):

2 zucchinis medianos (en cubitos chicos o rallados gruesos)

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1 cebolla mediana picada fina

5 a 6 huevos

2 cucharadas de queso rallado (opcional)

Aceite de oliva o girasol, sal, pimienta y orégano a gusto

Paso a paso:

Dorá la cebolla en una sartén con un chorrito de aceite hasta que esté transparente y tierna; sumá el zucchini y cociná unos minutos hasta que ablande sin deshacerse.

Batí los huevos en un bowl con sal, pimienta, orégano y el queso rallado; incorporá las verduras apenas entibiadas.

Volcá la mezcla en la sartén caliente con un toque de aceite, cociná a fuego medio-bajo hasta que los bordes cuajen y dorá de ambos lados (ayudándote con un plato o tapa).

2. Tortilla de acelga o espinaca (bien tierna y sabrosa)

Un clásico rendidor y económico de nuestra cocina diaria, ideal para sumar hojas verdes sin complicaciones y comer en porciones abundantes.

Ingredientes (rinde 4 a 6 porciones):

1 atado de acelga o 2 atados chicos de espinaca (hojas lavadas y picadas; si usás acelga, incluí los tronquitos bien picaditos y rehogados primero)

1 diente de ajo picado o 1/2 cebolla chica

5 a 6 huevos

1 pizca de nuez moscada, sal y pimienta a gusto

Aceite para la sartén

Paso a paso:

Rehogá rápidamente las hojas de acelga o espinaca con el ajo o la cebolla y un hilo de aceite hasta que reduzcan su volumen y pierdan el exceso de agua; escurrilas bien.

Mezclá las verduras con los huevos batidos, sal, pimienta y nuez moscada.

Llevá a la sartén con un poco de aceite, cociná a fuego moderado hasta que cuaje por dentro y doralas de ambos lados.

3. Tortilla de berenjenas asadas en sartén

Asar las berenjenas directamente en la sartén antes de sumarlas al huevo les da un sabor ahumado y una textura súper cremosa que cambia por completo el plato.

Ingredientes (rinde 4 a 6 porciones):

2 berenjenas medianas cortadas en cubos chicos

5 a 6 huevos

Perejil fresco picado o ajo en polvo, sal y pimienta a gusto

Aceite para cocinar

Paso a paso:

Cociná los cubos de berenjena en una sartén con un poco de aceite y una pizca de sal, moviendo cada tanto, hasta que estén bien dorados y tiernos por dentro.

Batí los huevos con sal, pimienta, perejil picado o ajo en polvo y sumá las berenjenas calientes o tibias.

Volcá la preparación en la sartén, cociná a fuego medio-bajo hasta que el centro esté a punto (jugoso, no seco) y doralas vuelta y vuelta.

Fuente: Pronto