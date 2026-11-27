El exdiputado provincial Joaquín Beltrán deberá cumplir 90 días de prisión preventiva en el marco de la causa Molino Fénix. El juez de Garantías N.º 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, hizo lugar al pedido de la Fiscalía, que sostuvo que existen riesgos de entorpecimiento del proceso.

La decisión se conoció este viernes, durante una audiencia en la que también se resolvió extender por otros 90 días la prisión preventiva domiciliaria de Diego Torres. En el caso de Beltrán, la defensa había rechazado la posibilidad de una detención y ofrecido medidas alternativas, pero el magistrado consideró que ninguna resultaba suficiente para garantizar el desarrollo del proceso.

Beltrán renunció a su banca en la Cámara de Diputados esta semana, cuando la causa ingresó en la etapa de control de acusación. Durante la audiencia, sus abogados, Marcos Juárez y Ramiro Rubio, invocaron esa decisión como una muestra de que el exlegislador había renunciado voluntariamente a sus fueros.

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También argumentaron que tiene arraigo familiar, que siempre estuvo a derecho y que cumplió las medidas judiciales que le impusieron. Ofrecieron una fianza personal y otra sobre un inmueble. Como alternativa, solicitaron que pudiera cumplir la detención en su domicilio.

Los argumentos para ordenar la detención

El fiscal de Instrucción N.º 3, José Olguín, pidió la prisión preventiva por 90 días. Entre sus argumentos mencionó presuntos actos de entorpecimiento atribuidos a Beltrán, la destrucción de evidencia y el borrado remoto de información de su teléfono celular.

También planteó que el exdiputado podría influir sobre testigos por los vínculos que mantiene con ellos y por su acceso a medios electrónicos. Sumó a esos fundamentos la gravedad de los delitos investigados, la pena en expectativa y el rol de organizador que la Fiscalía le atribuye dentro de la presunta asociación ilícita.

El representante de Fiscalía de Estado, Flavio Ávila, adhirió al pedido. Sostuvo que no existen medidas menos restrictivas que permitan asegurar los objetivos del proceso y preservar la producción de pruebas durante el juicio.

La defensa cuestionó esos argumentos. Rubio planteó que no se puede tomar la supuesta destrucción de evidencia como un riesgo procesal y, al mismo tiempo, sostuvo que la Fiscalía no pudo acceder al teléfono para comprobar si había sido formateado. También consideró que la posibilidad de influir sobre testigos era una presunción, ya que, afirmó, durante más de dos años de investigación no se presentaron indicios concretos de esa conducta.

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Después de un cuarto intermedio, el juez Ortiz ordenó la prisión preventiva por 90 días. Para resolverlo, valoró el riesgo de entorpecimiento, las características de los hechos investigados, la pena en expectativa, los vínculos con testigos, el perjuicio atribuido al Estado provincial y la participación que la Fiscalía le adjudica en la organización.

El magistrado dejó pendiente el tratamiento del pedido de prisión domiciliaria hasta contar con los elementos necesarios para resolverlo.

Diego Torres seguirá con prisión domiciliaria

En la misma audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó extender por otros 90 días la medida de coerción que cumple Diego Torres. La Fiscalía y la querella sostuvieron que persisten los riesgos de entorpecimiento y la posibilidad de que el imputado evada el proceso.

Su abogado, Germán Anabitarte, se opuso y pidió medidas alternativas. El juez resolvió mantener la prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria y los controles adicionales que había dispuesto el 2 de octubre.

Por otra parte, las defensas de Anabela Lucero, Joaquín Beltrán, Diego Torres, Exequiel Scarel y Enzo Lucero habían solicitado 30 días adicionales para analizar y ofrecer pruebas antes del control de acusación. La Fiscalía y la querella se opusieron y propusieron un plazo de diez días.

El juez otorgó tiempo hasta el 11 de diciembre para que las defensas se expidan y fijó la audiencia de control de acusación para el 17 de diciembre a las 9. Esa instancia permitirá avanzar hacia la definición de qué pruebas y planteos llegarán a la etapa de juicio.