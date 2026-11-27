Nuevo mensaje de Patricia Bullrich a la interna del Gobierno: “No quiero una discusión que tenga que ver con candidaturas”

La jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, envío este viernes un nuevo mensaje al corazón del Gobierno de cara al 2027 y aseguró no querer “una discusión que tenga que ver con candidaturas”. Luego del triunfo político del jueves con la media sanción de la Reforma Electoral y la suspensión de las PASO, calificó como “fundamental” que el proyecto es el que reelija y evitó responder sobre un apoyo personal a la reelección del presidente Javier Milei.

Además, pidió tener “concentración” política, trabajar en medidas de apoyos a las pymes y aclaró: “Nunca me gustó someterme a nada”.

“Yo ya lo he dicho en muchas oportunidades. Estoy dentro de un proyecto que es un fundamental que reelija. Todos tenemos que poner lo máximo de nosotros para que eso suceda y discutir entre nosotros y con la sociedad cuales son aquellos elementos que nos van a ayudar a llegar holgados a la elección”, respondió la exministra de Seguridad en una entrevista por Radio Mitre, donde le consultaron sobre si apoya o enfrenta a Milei de cara al 2027.

Publicidad

En su continuidad del análisis político, para la senadora, “hay una interpretación permanente (de lo que digo) yo soy un poco rebelde, no me gusta contestar por interpretaciones. Las cosas que digo las digo y las que no digo no las digo”.

“La construcción de un electorado en este proyecto se da entre todos los componentes. Nosotros nos acoplamos a un triunfo de Milei. Acompañamos este proyecto y lo vamos a seguir acompañando”, remarcó la legisladora, previo a dejar en claro: “No me pueden pedir que me baje de algo a lo que yo nunca me subí”.

En este sentido, agregó: “Nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada. A mí me gusta ser parte, ser socia, de los cambios que la Argentina está construyendo y aportar lo que creo que es bueno aportar”.

Fuente: C5N