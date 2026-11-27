Arcor aumentó sus precios un 6% tras la suba del dólar

Arcor aplicó un aumento promedio del 6% en sus productos luego de la reciente suba del dólar y reavivó la discusión sobre el impacto de la corrección cambiaria en los precios. La decisión de la compañía de Luis Pagani contradice las proyecciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien sostiene que el traslado de la devaluación a la inflación es cada vez menor.

La nueva lista de precios provocó el rechazo de comerciantes, algunos de los cuales resolvieron suspender durante una semana las compras de productos de la firma. La medida también expuso las dificultades que atraviesan los pequeños negocios para trasladar nuevos costos a consumidores con menor poder adquisitivo.

Arcor aumentó un 6% y generó el rechazo de los almaceneros

El incremento promedio informado por la empresa fue del 6%, aunque algunos artículos registraron subas superiores. Así lo señaló Fernando Savore, vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional (CGA).

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El dirigente explicó que los comerciantes cuentan con alternativas de pequeñas y medianas empresas para reemplazar los productos de Arcor. En ese sentido, expresó su expectativa de que otras marcas no acompañen la misma política de aumentos.

Savore también advirtió sobre el deterioro del consumo y la limitada capacidad de compra de los clientes.

“Para buena parte de los clientes de los comercios, el mes termina el día 20, los últimos diez días transcurren con los bolsillos vacíos”, sostuvo.

Este escenario reduce el margen de los almaceneros para absorber nuevos incrementos sin afectar las ventas.

El aumento del dólar reabre el debate sobre la inflación

La remarcación de Arcor volvió a poner en discusión el pass through, concepto económico que describe el traslado de una variación del tipo de cambio a los precios internos.

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Luis Caputo sostiene que ese mecanismo tiene cada vez menos incidencia en la inflación. El argumento del equipo económico apunta a que la caída de la demanda limita la posibilidad de que las empresas trasladen los mayores costos a los consumidores.

Sin embargo, los economistas advierten que existe una diferencia entre la capacidad de vender a precios más altos y la necesidad de cubrir los costos de reposición de la mercadería.

Los costos de producción y transporte presionan sobre los precios

El exministro de Economía de Salta, Emiliano Estrada, consideró que el traslado de la suba del dólar puede producirse tanto por el aumento de los costos como por la necesidad de las empresas de cubrirse ante futuras variaciones.

“Vamos a tener pass through por costos y por cobertura. Por eso Arcor anunció 6%. Nafta, energía y alimentos van a subir. Y con eso la ola de segundo orden”, explicó en diálogo con LPO.

El impacto no se limita a los productos importados o directamente vinculados con el dólar. El encarecimiento de los combustibles y la energía también repercute en la producción, el transporte y la distribución.

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De esta manera, los aumentos pueden extenderse a distintos sectores de la economía, incluso en un contexto de recesión.

Las empresas remarcan por cobertura ante la incertidumbre

El economista Gonzalo Finlez señaló que las compañías buscan anticiparse a los costos que deberán afrontar cuando necesiten reponer sus existencias.

En ese sentido, indicó que, después del aumento de la brecha cambiaria, Arcor presentó listas con incrementos de entre el 5% y el 8%.

Por su parte, Camilo Tiscornia, de la consultora C&T Asesores Económicos, describió esta primera reacción de los comerciantes como una estrategia de “remarcar por cobertura”.

No obstante, la debilidad del consumo obliga a los negocios a recurrir posteriormente a promociones, descuentos bancarios y ofertas para concretar las ventas.

Así, se consolida una dinámica en la que los precios de lista aumentan, pero las empresas y los comercios necesitan ofrecer beneficios para sostener la demanda.

Los economistas mantienen distintas perspectivas sobre el pass through

No todos los especialistas consideran que la corrección cambiaria vaya a provocar un traslado significativo a la inflación.

Luis Secco sostuvo que el escenario actual no representa un riesgo elevado de pass through y defendió la posibilidad de avanzar con una corrección gradual del tipo de cambio.

“Como está hoy la situación, yo no veo un riesgo de pass-through alto ni mucho menos”, afirmó.

La discusión gira en torno a quién termina absorbiendo el impacto de los mayores costos: las empresas, los comerciantes o los consumidores.

La caída del consumo limita los aumentos, pero no elimina los costos

El incremento de Arcor volvió a exponer las tensiones entre la política económica, la estructura de costos de las empresas y el deterioro del poder adquisitivo.

Mientras el Gobierno apuesta a que la debilidad de la demanda limite las remarcaciones, los comerciantes advierten que cada nuevo aumento reduce sus posibilidades de sostener las ventas.

La recesión puede funcionar como un freno para los precios, pero no impide que las empresas busquen recuperar sus costos. En ese contexto, el comportamiento de los alimentos, los combustibles y la energía será determinante para evaluar el impacto de la suba del dólar sobre la inflación.