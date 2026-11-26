Recesión técnica: UTEP cuestionó el modelo económico del gobierno de Milei
La Unión de Trabajadores de la Educación Provincial (UTEP) advirtió sobre el avance de la recesión económica y cuestionó el modelo implementado por el Gobierno de Javier Milei.
A través de una publicación en sus redes sociales, el sindicato docente señaló la caída de la actividad económica, el menor consumo de las familias, el aumento del desempleo y el deterioro de los salarios.
“Desde 2024 en UTEP lo avisamos. Esto iba a pasar. Hoy ya hablan de recesión técnica”, expresaron en un video difundido en Instagram.
En la publicación, el gremio enumeró algunos de los indicadores que relaciona con la crisis económica: la caída de la producción, el menor consumo y el deterioro de las condiciones laborales. Además, agregó que tanto los trabajadores estatales como los del sector privado enfrentan una pérdida de poder adquisitivo.
UTEP cuestionó el modelo económico del Gobierno nacional
En su mensaje, el sindicato atribuyó el escenario actual a las decisiones económicas del Gobierno nacional y recordó otros períodos de crisis que atravesó la Argentina.
“Pasó en los ‘80, en los ‘90, en el 2001 y en el 2019. Un modelo económico que en Argentina nunca funcionó”, señalaron desde el gremio.
Además, UTEP-SL CEA recordó que manifestó sus advertencias desde 2024 y convocó a los docentes a organizarse para defender sus condiciones laborales y la educación pública.
“Sumate a UTEP San Luis y defendamos juntos nuestro trabajo y la escuela pública”, concluyó el mensaje.