La Unión de Trabajadores de la Educación Provincial (UTEP) advirtió sobre el avance de la recesión económica y cuestionó el modelo implementado por el Gobierno de Javier Milei.

A través de una publicación en sus redes sociales, el sindicato docente señaló la caída de la actividad económica, el menor consumo de las familias, el aumento del desempleo y el deterioro de los salarios.

“Desde 2024 en UTEP lo avisamos. Esto iba a pasar. Hoy ya hablan de recesión técnica”, expresaron en un video difundido en Instagram.

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En la publicación, el gremio enumeró algunos de los indicadores que relaciona con la crisis económica: la caída de la producción, el menor consumo y el deterioro de las condiciones laborales. Además, agregó que tanto los trabajadores estatales como los del sector privado enfrentan una pérdida de poder adquisitivo.

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UTEP cuestionó el modelo económico del Gobierno nacional

En su mensaje, el sindicato atribuyó el escenario actual a las decisiones económicas del Gobierno nacional y recordó otros períodos de crisis que atravesó la Argentina.

“Pasó en los ‘80, en los ‘90, en el 2001 y en el 2019. Un modelo económico que en Argentina nunca funcionó”, señalaron desde el gremio.

Además, UTEP-SL CEA recordó que manifestó sus advertencias desde 2024 y convocó a los docentes a organizarse para defender sus condiciones laborales y la educación pública.

“Sumate a UTEP San Luis y defendamos juntos nuestro trabajo y la escuela pública”, concluyó el mensaje.