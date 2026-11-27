Los abogados de César Jesús Rodríguez, imputado por la muerte de Dylan Gatica en San Francisco del Monte de Oro, sostuvieron que su cliente actuó para defenderse durante el enfrentamiento ocurrido el 17 de noviembre. Afirmaron que había sufrido agresiones físicas en un encuentro previo y que Gatica fue a buscarlo a su domicilio.

Emiliano Agúndez y Carolina Zavala plantearon que Rodríguez pudo haber actuado en legítima defensa o, eventualmente, haberse excedido en ella. El juez de Garantía Marcos Flores Leyes consideró prematuro modificar la calificación legal y mantuvo la imputación por homicidio simple. Además, ordenó que el acusado permanezca detenido durante 120 días.

La reconstrucción de la defensa

Durante la audiencia, que se reanudó este viernes tras la prórroga constitucional de ocho días, Agúndez dividió los acontecimientos en tres momentos: una reunión de jóvenes en el río, un encuentro en un taller de motos y el enfrentamiento frente a la casa de Rodríguez.

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El abogado señaló que su defendido no había participado de la primera reunión y que no tenía una relación de amistad con Gatica. El contacto entre ambos se produjo en el marco de la reparación de una motocicleta, actividad a la que se dedicaba Rodríguez.

La defensa cuestionó que el origen del conflicto se redujera a un juego de manos y al enojo por la rotura de una campera, como había expuesto la Fiscalía en la primera audiencia. A partir de testimonios incorporados a la causa, sostuvo que ese encuentro derivó en una sucesión de agresiones físicas.

Entre los episodios mencionados, Agúndez describió que Gatica habría levantado a Rodríguez y lo habría arrojado al suelo, sujetado del cuello y golpeado mientras lo mantenía inmovilizado. También afirmó que durante ese episodio habrían llamado a un perro para que mordiera a su defendido.

El abogado exhibió las roturas de la campera secuestrada durante la investigación y sostuvo que el enojo de Rodríguez no se habría limitado al daño de la prenda, sino que también respondía a las agresiones que habría recibido.

El enfrentamiento frente a la vivienda

El argumento central de la legítima defensa se concentró en lo ocurrido después. Agúndez sostuvo que Gatica fue hasta la casa de Rodríguez y no al revés.

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Para respaldar esa reconstrucción, citó la declaración de un vecino que habría visto llegar a Gatica en su motocicleta y que, tras un intercambio de insultos, le habría dado un golpe de puño al imputado.

El defensor también mencionó la propia reconstrucción fiscal, que indica que Gatica se alejó del lugar, recogió piedras y regresó para continuar el enfrentamiento. Rodríguez, por su parte, tenía un cuchillo.

Para la defensa, esa secuencia y las agresiones anteriores permiten sostener que el imputado actuó para defenderse. Como alternativa, planteó que pudo haber existido un exceso por el medio empleado.

La Fiscalía presentó otra interpretación. Sostiene que Rodríguez salió de su vivienda con intenciones de agredir a Gatica y que durante el enfrentamiento le provocó dos heridas con un arma blanca, una de ellas mortal.

El fiscal Francisco Assat consideró que los argumentos de la defensa todavía no cuentan con respaldo probatorio suficiente para modificar la imputación. Señaló que ambas reconstrucciones coinciden en varios aspectos sobre lo ocurrido, pero difieren en la interpretación jurídica de la conducta de Rodríguez.

La querella cuestionó los antecedentes mencionados

Durante su exposición, Agúndez también hizo referencia a presuntas situaciones de bullying que Rodríguez habría sufrido desde la infancia por una discapacidad física. Para contextualizar ese planteo, leyó el mensaje de una mujer que dijo conocer esos episodios a través de su nieto y describió al imputado como un joven tímido y reservado.

Además, mencionó una causa anterior en la que Gatica había sido investigado por presuntamente apuñalar a otro joven. La representante de la familia de la víctima, Adriana Algarbe, aclaró que ese expediente se había resuelto mediante una probation y que Gatica no había recibido una condena por ese hecho.

La querella cuestionó que se utilizara ese antecedente para presentar a Gatica como una persona peligrosa y consideró que ese planteo podía contribuir a su revictimización.

El juez pidió más pruebas

La defensa solicitó la libertad de Rodríguez y, como alternativa, propuso que cumpliera una medida de detención domiciliaria en la casa de una hermana, en la ciudad de San Luis. Argumentó que no tenía antecedentes penales, que no había intentado escapar y que se había entregado voluntariamente a la Policía.

La Fiscalía se opuso. Assat sostuvo que la detención domiciliaria no alcanzaba para evitar riesgos de fuga y entorpecimiento, en particular por la posibilidad de que el imputado contactara a testigos a través de dispositivos electrónicos. La querella adhirió al pedido fiscal.

Al resolver, Flores Leyes consideró que varios argumentos de la defensa eran atendibles, pero entendió que todavía no había elementos suficientes para cambiar la calificación legal. Señaló que el planteo de legítima defensa deberá analizarse con el avance de la investigación y la incorporación de nuevas pruebas.

El juez también valoró el riesgo de entorpecimiento, debido a que el hecho ocurrió en una localidad pequeña y todavía deben producirse testimonios relevantes para las distintas partes. Por ese motivo, rechazó la alternativa domiciliaria y ordenó que Rodríguez permanezca detenido durante 120 días, sin cerrar la posibilidad de revisar los planteos de la defensa más adelante.