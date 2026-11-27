Kevin Miranda, de 28 años, fue imputado por el homicidio de Gonzalo Zabala, ocurrido el miércoles en una vivienda del barrio República. La jueza de Garantía N.º 4, Luciana Banó, ordenó que permanezca detenido durante 120 días y dispuso su traslado al Servicio Penitenciario Provincial.

El fiscal de Instrucción N.º 2, Ricardo Barbeito, le atribuyó el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. La Fiscalía sostiene que Miranda disparó contra Zabala, de 30 años, y lo hirió en el abdomen. La víctima murió poco después en el Hospital del Oeste.

Miranda se abstuvo de declarar. Sus abogados, Guillermo y Belén Levingston, manifestaron que por el momento estaban de acuerdo con la calificación legal provisoria, aunque anticiparon que podrían solicitar un cambio cuando se incorporen nuevos elementos a la investigación.

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La reconstrucción del hecho

Durante la audiencia, Barbeito ubicó el episodio entre las 16 y las 17 del miércoles 25 de noviembre, en una vivienda de la manzana 3 del barrio República. Allí se encontraban Miranda, su sobrino y Zabala.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, durante una reunión el imputado disparó con un revólver contra la víctima y la hirió en el abdomen. Después, habría abandonado el lugar con el arma en la mano.

Zabala salió de la vivienda, pero se desplomó entre el patio delantero y la vía pública. Vecinos y familiares lo auxiliaron y lo trasladaron en una camioneta al Hospital del Oeste, donde murió cerca de las 18.

La autopsia realizada por la médica forense Marcela Gómez determinó que la muerte se produjo por un estallido visceral y un fallo multiorgánico como consecuencia de la lesión. Además, se recuperó un proyectil de punta hueca alojado en la última vértebra lumbar, cuyas características serían compatibles con un calibre 22. La pericia balística todavía no había concluido al momento de la audiencia.

Durante un allanamiento en la vivienda de Miranda, los investigadores secuestraron prendas que habría utilizado el día del hecho. El arma no fue encontrada.

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La discusión por el plazo de detención

Barbeito solicitó que Miranda permaneciera detenido durante 120 días. Para fundamentar el pedido, planteó que existe riesgo de fuga por la gravedad del delito atribuido y la pena en expectativa, cuyo mínimo —indicó— es de 10 años y 8 meses de prisión. También pidió que se valorara la conducta posterior al hecho, en particular que el imputado se retiró del lugar sin auxiliar a la víctima.

El fiscal también advirtió sobre un posible entorpecimiento de la investigación. Explicó que todavía deben declarar amigos, familiares y vecinos del acusado, algunos de los cuales estuvieron en la vivienda cuando ocurrió el disparo. Entre los testimonios pendientes mencionó el del sobrino de Miranda, a quien consideró un testigo clave. También restan entrevistas y relevamientos de cámaras de seguridad.

La defensa cuestionó la extensión del plazo solicitado. Sus abogados señalaron que Miranda se presentó voluntariamente en la Fiscalía el jueves, un día después del homicidio y luego de que se emitiera una orden de detención. Consideraron que esa conducta demostraba que no tenía intención de escapar ni de obstaculizar la investigación y pidieron reducir la medida a 60 días.

Banó hizo lugar al planteo fiscal. Consideró que la gravedad del hecho, la pena en expectativa y los elementos reunidos permiten advertir un posible riesgo de fuga. También valoró la necesidad de resguardar los testimonios pendientes.