Asesinato de Mauro Quinteros: detuvieron a un joven de 21 años y podría recibir prisión perpetua.

La investigación por el asesinato de Mauro Quinteros, el repartidor de 40 años que murió tras recibir un disparo en el pecho durante un intento de robo en Córdoba, sumó un segundo detenido. Se trata de un joven de 21 años que quedó imputado como coautor del crimen y que, según informó el abogado de la familia de la víctima, fue entregado por su propio padre.

Un segundo detenido por el asesinato de Mauro Quinteros

La Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, a cargo de Iván Rodríguez, ordenó la detención del joven durante la madrugada del martes 24 de noviembre. El sospechoso quedó identificado como U. M. y fue trasladado a la Jefatura de Policía.

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Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, distintos allanamientos y secuestros de elementos realizados durante los últimos días permitieron establecer su identidad y su presunta participación en el homicidio.

El joven quedó imputado como coautor de la muerte de Quinteros, quien recibió un disparo en el pecho cuando intentó impedir un robo en el barrio Alta Córdoba.

Carlos Nayi, abogado querellante que representa a las hermanas y a la pareja de la víctima, confirmó que el sospechoso se presentó luego de que su padre lo entregara a las autoridades.

Las pruebas que permitieron identificarlo

Nayi explicó que la investigación avanzó a partir de diferentes elementos reunidos por los investigadores. Entre ellos mencionó allanamientos, secuestros de objetos comprometedores, cruces de señales de antenas telefónicas y registros de cámaras de seguridad.

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De acuerdo con el abogado, estas pruebas permitieron ubicar al joven en la escena del crimen y establecer su vinculación con el hecho.

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Tras la segunda detención, el letrado consideró que el asesinato quedó esclarecido.

La causa tiene dos detenidos y agravaron las imputaciones

El primer sospechoso, un adolescente de 17 años identificado como A. T., cayó el 13 de noviembre. El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, lo había señalado como el autor material del homicidio.

Con el avance de la investigación, la situación judicial de ambos acusados se agravó. La calificación inicial de homicidio en ocasión de robo cambió a robo calificado en grado de tentativa y homicidio calificado criminis causae.

Esta modificación establece un escenario penal más severo para los dos imputados.

Qué penas podrían enfrentar los acusados

Según explicó el abogado querellante, el adolescente de 17 años podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión, de acuerdo con el régimen penal juvenil mencionado por el letrado.

En cambio, para el detenido de 21 años, la pena prevista en caso de una condena bajo la nueva calificación podría ser prisión perpetua.

La causa continúa bajo la investigación de la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, que busca determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados en el asesinato.