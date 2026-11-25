La causa por la desaparición y el asesinato de Tehuel de la Torre tendrá una instancia judicial decisiva este viernes 27 de noviembre en La Plata. El Tribunal Oral en lo Criminal N.º 2 convocó a una audiencia para definir las pruebas que se presentarán en el juicio contra Oscar Alfredo Montes, señalado como coautor del crimen. La querella buscará acelerar los plazos y conseguir una fecha para el debate oral.

Caso Tehuel: qué se definirá en la audiencia

La audiencia comenzará a las 8 en los tribunales ubicados en la calle 8, entre 56 y 57, de la ciudad de La Plata. Durante el encuentro, las partes presentarán los elementos probatorios que pretenden incorporar al proceso judicial.

El expediente contra Montes avanzará mediante un juicio por jurados populares. Por ese motivo, esta instancia permitirá delimitar los testimonios, las pericias y las demás evidencias que analizará el tribunal durante el debate.

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La querella, que representa a Norma Nahuelcura, madre de Tehuel, anticipó que solicitará una fecha de inicio para el juicio y reclamará que la Justicia evite nuevas demoras.

La mujer insiste en la necesidad de avanzar contra el segundo acusado y obtener una resolución judicial sobre su responsabilidad en el caso.

La desaparición de Tehuel y la condena al primer acusado

Tehuel de la Torre tenía 21 años cuando desapareció, el 11 de marzo de 2021. Ese día salió de su casa en Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires, para asistir a una entrevista laboral que le había ofrecido Luis Alberto Ramos.

Desde entonces, no volvieron a tener noticias sobre su paradero y las autoridades nunca encontraron su cuerpo.

La investigación avanzó sobre la hipótesis de un homicidio. En 2024, Ramos recibió una condena a prisión perpetua por el crimen, calificado como homicidio agravado por odio a la identidad de género.

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Sin embargo, la causa también apunta contra Oscar Alfredo Montes, quien deberá enfrentar un segundo juicio para determinar su participación en el hecho.

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Los reclamos de la familia y las organizaciones travesti-trans

En paralelo a la audiencia, la Asociación de Familiares y Amigues de Tehuel de la Torre, el Frente Nacional Orgullo y Lucha y otras organizaciones convocaron a una concentración frente a los tribunales platenses.

La jornada comenzará a las 8 y tendrá como principales reclamos la definición de una fecha para el juicio contra Montes y la incorporación de una perspectiva de diversidad sexual durante todo el proceso.

Entre los planteos también figuran la participación de testigos expertos travestis y trans, además de una representación equitativa del colectivo travesti-trans en la conformación del jurado popular.

Las organizaciones consideran que estos puntos resultan fundamentales para garantizar un proceso judicial con perspectiva de diversidad.

La familia insiste en que el juicio no tenga más demoras

Norma Nahuelcura volvió a reclamar que la Justicia avance con el expediente y concrete el segundo debate oral. La madre de Tehuel espera que la audiencia permita destrabar los pasos pendientes y establecer una fecha definitiva.

La instancia del viernes representa un nuevo avance en una causa que lleva más de cinco años sin esclarecer completamente lo ocurrido con el joven.

Mientras la Justicia prepara el proceso contra Montes, la familia y las organizaciones que acompañan el reclamo mantienen el pedido de justicia por Tehuel de la Torre.