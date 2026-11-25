La anunciada participación de Javier Milei en un streaming dedicado al fútbol quedó envuelta en polémica y finalmente fue modificada. El Presidente tenía previsto aparecer este martes a las 19 en el canal de YouTube Milei Media, en una transmisión que había sido promocionada con imágenes de Lionel Messi, Martín Palermo y otras figuras del deporte argentino. Sin embargo, el flyer desapareció de las redes sociales y la actividad dejó de presentarse como una entrevista en vivo.

La propuesta generó repercusiones en un contexto complicado para el Gobierno en materia económica. Durante la misma jornada, el dólar volvió a subir, el Riesgo País se acercó a los 1.100 puntos básicos y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió cifras que reflejaron una nueva caída interanual de la actividad económica.

Según los datos oficiales, en septiembre la actividad registró una mejora del 1,1% respecto de agosto, pero retrocedió un 1,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) también mostró dos trimestres consecutivos de contracción, un escenario compatible con una recesión técnica.

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En paralelo, el dólar oficial minorista llegó a los $1.615 en el Banco Nación, mientras que el blue se movió en una franja de entre $1.690 y $1.700. El Riesgo País, por su parte, rondó los 1.100 puntos.

La respuesta del Gobierno y la eliminación del anuncio

La posible aparición de Milei en una transmisión para hablar de fútbol llegó incluso a la conferencia de prensa en Casa Rosada. Consultado sobre la actividad que había sido anunciada para las 19, el vocero presidencial, Adrián Ravier, evitó confirmar la presencia del mandatario.

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«No tengo información sobre el stream de las 19 horas», respondió ante la pregunta de los periodistas. La declaración no despejó las dudas y, horas después, el flyer promocional fue eliminado de las redes sociales de Milei Media.

La iniciativa había sido impulsada por Santiago Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia y responsable del canal. El funcionario, cercano a Karina Milei, había presentado el encuentro con la consigna de mostrar al Presidente hablando sobre «la pasión que une a todos los argentinos».

Finalmente, desde el entorno gubernamental aclararon que Milei no iba a participar en vivo. La idea era emitir un compilado con distintas anécdotas y declaraciones del mandatario relacionadas con el fútbol. Así, la entrevista anunciada inicialmente quedó sin efecto y fue reemplazada por un formato diferente, aunque no hubo una explicación pública detallada sobre los motivos del cambio.

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Una actividad que generó repercusiones en medio de la crisis económica

La controversia se instaló por el contraste entre la actividad que se había promocionado y el escenario económico que atravesaba el país. Mientras los indicadores volvían a mostrar dificultades, la posibilidad de que el Presidente dedicara una transmisión a hablar de fútbol generó cuestionamientos en las redes sociales.

La modificación del anuncio terminó por confirmar que no habría una entrevista en vivo como se había presentado inicialmente. La transmisión, en cambio, quedó planteada como una recopilación de intervenciones anteriores de Milei vinculadas con su pasión por el deporte.