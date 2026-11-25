Despedida de Tevez: cómo comprar entradas para La Bombonera
La organización del partido despedida de Carlos Tevez dio a conocer cómo será la venta de entradas para el evento, que se jugará el domingo 20 de diciembre en La Bombonera. La comercialización arranca este miércoles 25 de noviembre con una preventa exclusiva y continuará el viernes 27 con la venta general. Los anuncios llegan después de que se confirmaran varias de las figuras que dirán presente en el homenaje al “Apache”.
Venta de entradas en dos etapas
Los tickets se venderán únicamente en la plataforma apache.fantixtickets.com. El proceso tiene dos fases, y lo que las diferencia son los medios de pago aceptados.
Preventa exclusiva BBVA Mastercard
- Inicio: miércoles 25 de noviembre a las 12.00.
- Cierre: jueves 26 de noviembre a las 23.59, o antes si se agotan las 7.000 localidades reservadas para esta etapa.
- Medio de pago: solo tarjetas de crédito Mastercard de BBVA Argentina, a través de MODO.
- Restricción: no se aceptan tarjetas de débito.
Venta general
- Inicio: viernes 27 de noviembre a las 12.00, hasta agotar stock.
- Medios de pago: MODO y Mercado Pago, con tarjeta de crédito, débito o dinero en cuenta.
- Financiación: siguen las seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Mastercard de BBVA Argentina pagando por MODO. El beneficio incluye el valor del ticket y el cargo por servicio.
Precios y límite de compra
Por ahora no se informaron los precios de las entradas. Lo que sí está definido es el tope: cada usuario podrá comprar hasta cuatro tickets, tanto en la preventa como en la venta general.
Cómo recibir y transferir los tickets
Las entradas no se envían en papel ni por correo. Una vez aprobado el pago, llegan en un plazo de hasta 24 horas a ADIOS APACHE, la aplicación oficial del evento.
Requisitos para usar la app
- Hay que ingresar con el mismo correo electrónico que se usó para comprar.
- Cada usuario puede tener una sola sesión abierta a la vez.
Transferencias
La aplicación permite pasarle las entradas a otra persona hasta el comienzo del partido. Para eso, los tickets no tienen que haberse usado y el teléfono tiene que estar conectado a internet. Cuando el destinatario acepta la entrada, la transferencia ya no se puede deshacer.
Los invitados confirmados
Estos son los nombres confirmados hasta ahora para acompañar a Tevez en su despedida:
- Martín Palermo
- Gianluigi Buffon
- Sergio Agüero
- Leandro Paredes
- Rio Ferdinand
- Rolando Schiavi