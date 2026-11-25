La organización del partido despedida de Carlos Tevez dio a conocer cómo será la venta de entradas para el evento, que se jugará el domingo 20 de diciembre en La Bombonera. La comercialización arranca este miércoles 25 de noviembre con una preventa exclusiva y continuará el viernes 27 con la venta general. Los anuncios llegan después de que se confirmaran varias de las figuras que dirán presente en el homenaje al “Apache”.

Venta de entradas en dos etapas

Los tickets se venderán únicamente en la plataforma apache.fantixtickets.com. El proceso tiene dos fases, y lo que las diferencia son los medios de pago aceptados.

Preventa exclusiva BBVA Mastercard

Inicio: miércoles 25 de noviembre a las 12.00.

miércoles 25 de noviembre a las 12.00. Cierre: jueves 26 de noviembre a las 23.59, o antes si se agotan las 7.000 localidades reservadas para esta etapa.

jueves 26 de noviembre a las 23.59, o antes si se agotan las 7.000 localidades reservadas para esta etapa. Medio de pago: solo tarjetas de crédito Mastercard de BBVA Argentina, a través de MODO.

solo tarjetas de crédito Mastercard de BBVA Argentina, a través de MODO. Restricción: no se aceptan tarjetas de débito.

Venta general

Inicio: viernes 27 de noviembre a las 12.00, hasta agotar stock.

viernes 27 de noviembre a las 12.00, hasta agotar stock. Medios de pago: MODO y Mercado Pago, con tarjeta de crédito, débito o dinero en cuenta.

MODO y Mercado Pago, con tarjeta de crédito, débito o dinero en cuenta. Financiación: siguen las seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Mastercard de BBVA Argentina pagando por MODO. El beneficio incluye el valor del ticket y el cargo por servicio.

Precios y límite de compra

Por ahora no se informaron los precios de las entradas. Lo que sí está definido es el tope: cada usuario podrá comprar hasta cuatro tickets, tanto en la preventa como en la venta general.

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DESPEDIDA CARLOS TEVEZ 🇸🇪



Mañana miércoles 25 de noviembre 12hs en la pagina "FANTIX" se viene la preventa de entradas EXCLUSIVA PARA TARJETAS "BBVA MASTERCARD".



La venta general de entradas va a ser el jueves 26 de noviembre 12hs.



*Aun no se conocen los precios!… pic.twitter.com/I7oHdd3NjY Encuesta Abierta ¿Estás a favor de que se venda la Casa de San Luis en Buenos Aires? Elegí una opción Va primero Tu voto 32,8% A Favor Va primero Tu voto 62,2% En contra Va primero Tu voto 5,0% Me da igual ¿Desde dónde votás? (opcional) Prefiero no decir Ciudad de San Luis Villa Mercedes Interior de la provincia Fuera de San Luis Votar Al votar guardamos una marca en tu navegador para que el voto no se repita. 119 votos — La Bombotuitera! ⭐⭐⭐ (@LaBombotuitera) November 24, 2026

Cómo recibir y transferir los tickets

Las entradas no se envían en papel ni por correo. Una vez aprobado el pago, llegan en un plazo de hasta 24 horas a ADIOS APACHE, la aplicación oficial del evento.

Requisitos para usar la app

Hay que ingresar con el mismo correo electrónico que se usó para comprar.

Cada usuario puede tener una sola sesión abierta a la vez.

Transferencias

La aplicación permite pasarle las entradas a otra persona hasta el comienzo del partido. Para eso, los tickets no tienen que haberse usado y el teléfono tiene que estar conectado a internet. Cuando el destinatario acepta la entrada, la transferencia ya no se puede deshacer.

Los invitados confirmados

Estos son los nombres confirmados hasta ahora para acompañar a Tevez en su despedida: