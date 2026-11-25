Boca y Platense ya tienen fecha para la final de la Copa Argentina: cuándo se juega

La final de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Platense ya tiene fecha confirmada. Las autoridades del certamen resolvieron mantener el miércoles 2 de diciembre como día para el encuentro decisivo y descartaron modificar el calendario, pese a los rumores que habían surgido durante los últimos días por la ajustada agenda del equipo xeneize en el cierre de la temporada.

La posibilidad de una postergación había generado incertidumbre, pero, según pudo averiguar Doble Amarilla, desde la organización ratificaron la programación que ya se había comunicado previamente. De esta manera, ambos equipos tienen confirmado el día en el que buscarán quedarse con el título.

La incógnita ahora pasa por el escenario de la definición. Desde el ente organizador adelantaron que la sede será anunciada oficialmente en las próximas horas. También se informarán el horario del partido y los detalles operativos para la venta de entradas destinadas a las dos parcialidades.

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Boca, ante una nueva final y con un récord que quiere sostener

La definición ante Platense representará una nueva oportunidad para Boca de ampliar su historial en la Copa Argentina. El conjunto de la Ribera disputó cuatro finales en la historia del certamen y se consagró campeón en todas ellas, una efectividad que buscará mantener el próximo 2 de diciembre.

La primera consagración llegó en la edición inaugural de 1969, cuando superó a Atlanta en una definición a ida y vuelta. Boca ganó 3-1 el encuentro de ida, disputado en el Viejo Gasómetro, con goles de Ramón Ponce, Norberto Madurga e Ignacio Peña. Luego perdió 1-0 en la revancha, pero el resultado global le alcanzó para quedarse con el trofeo.

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La segunda conquista llegó en 2012, cuando Boca venció a Racing por 2-1 en el Estadio Bicentenario de San Juan. Santiago Silva abrió el marcador a los 21 minutos y Lucas Viatri amplió la diferencia a los 62, para darle el título al equipo dirigido por Julio César Falcioni frente al conjunto de Luis Zubeldía.

Tres años más tarde, el Xeneize volvió a disputar una final y se enfrentó con Rosario Central en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba. En una definición que quedó marcada por las polémicas arbitrales de Diego Ceballos, Boca se impuso por 2-0 con tantos de Nicolás Lodeiro y Andrés Chávez, y consiguió su tercera Copa Argentina.

La cuarta y hasta ahora última consagración se produjo en la edición 2020, cuya final se disputó el 8 de diciembre de 2021 debido a las modificaciones del calendario por la pandemia de COVID-19. Después de igualar sin goles ante Talleres de Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, Boca se impuso en la tanda de penales y levantó el trofeo bajo la conducción de Sebastián Battaglia.

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Ahora, con Platense como rival, el equipo xeneize tendrá la posibilidad de alcanzar su quinta Copa Argentina y prolongar una estadística que todavía no registra finales perdidas. El Calamar, por su parte, intentará impedir una nueva celebración de Boca y quedarse con el título.