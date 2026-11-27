VIDEO | El abogado de Beltrán admitió que el exdiputado puede ir preso: “Vamos con pronósticos adversos”

El ex diputado provincial Joaquín Beltrán afronta este viernes una audiencia ante el juez de Garantías N.º 4 de Villa Mercedes, Santiago Ortiz, en la que el fiscal de Instrucción José Olguín solicitará cuatro meses de prisión preventiva en el marco de la causa Molino Fénix. Su abogado, Ramiro Rubio, reconoció que existe la posibilidad de que su defendido sea trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, como ocurrió con otros imputados.

“Vamos con pronósticos adversos por todo lo que hay en la causa”, admitió el letrado, que asumió la defensa de Beltrán el miércoles. De todos modos, anticipó que presentará elementos para demostrar que el exlegislador siempre estuvo a derecho durante el proceso.

La investigación busca determinar si hubo una maniobra para desviar fondos públicos del Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música, en Villa Mercedes, mediante pagos por operaciones que la Fiscalía considera inexistentes y la intervención de distintas sociedades comerciales.

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En la causa hay otros imputados, entre ellos la exlegisladora Anabela Lucero y el empresario Christian Becher, quienes cumplen prisión preventiva. La Fiscalía atribuye a los acusados delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y asociación ilícita.

El abogado de Beltrán admitió que el exdiputado puede ir preso: “Vamos con pronósticos adversos”

Los cuestionamientos a la prueba contable

Rubio puso en duda los fundamentos de la acusación y señaló que, de acuerdo con lo que pudo revisar desde que asumió la defensa, “el 80% de la pieza acusatoria se basa en un informe contable, no en una pericia contable”.

Para el abogado, esa diferencia es central porque se trata de una investigación por presuntos delitos económicos. Sostuvo que una pericia debe establecer el recorrido de los fondos y determinar dónde terminaron.

“Primero, nosotros estamos 100% seguros de que los fondos (que se investigan) fueron utilizados para el pago de distintos servicios. Y después, si uno quiere hablar de corrupción, no está acreditado que esos fondos hayan ingresado al patrimonio de alguien”, afirmó.

El defensor también cuestionó que la Fiscalía mantenga el argumento del entorpecimiento de la investigación para justificar la prisión preventiva. Recordó que, en el caso de Anabela Lucero y otros imputados, ese riesgo se había vinculado con la existencia de personas que todavía no estaban identificadas y que habrían participado a través de sociedades utilizadas para canalizar los pagos.

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“Hoy en día todas esas personas estarían identificadas, entonces esa cuestión que era el eje central ya estaría descartada”, sostuvo.

Por último, Rubio insistió en que todavía no se determinó el destino del dinero que la Fiscalía considera sustraído de las arcas estatales. “El dinero tiene una trazabilidad: un perito contador tiene que decir por dónde pasó el dinero y dónde terminó. Después Fiscalía investigará qué pasó”, planteó.

La audiencia de este viernes definirá si Beltrán continúa el proceso en libertad o si el juez hace lugar al pedido de prisión preventiva.