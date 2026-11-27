El Tribunal de Impugnación rechazó el recurso de revisión presentado por la defensa de Christian Hedel Becher Domingo y confirmó la prórroga de 90 días de prisión preventiva que cumple en el Servicio Penitenciario Provincial, en el marco de la causa por presuntas maniobras delictivas en el Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música, en Villa Mercedes.

Los jueces Hernán Herrera, María Monserrath Bocca y Cintia Martín consideraron que todavía existe riesgo de entorpecimiento del proceso. El planteo de la defensa apuntaba a que la mayor parte de la prueba ya estaba reunida y que no había actos concretos de Becher destinados a obstaculizar la investigación. También propuso medidas alternativas a la prisión preventiva, entre ellas el arresto domiciliario.

El Tribunal rechazó esos argumentos. En su resolución sostuvo que el riesgo no depende de la existencia de diligencias de investigación pendientes, sino de la posibilidad de que se afecte la producción de la prueba durante el juicio.

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En particular, los magistrados hicieron referencia al vínculo laboral o de dependencia que, de acuerdo con la hipótesis fiscal, Becher mantendría con testigos de la causa. Consideraron que el hecho de que esas personas ya hayan declarado no elimina el riesgo, porque deberán volver a intervenir en el debate oral.

La resolución también aclaró que la conducta anterior del imputado y la falta de episodios concretos de perturbación invocados por la defensa no alcanzan para descartar el peligro procesal.

La acusación y el pedido de nueve años de prisión

La decisión se conoce después de que el fiscal de Instrucción José Olguín presentara la acusación formal contra seis imputados y solicitara la apertura a juicio. Para Becher, el Ministerio Público Fiscal pidió una pena de nueve años de prisión.

La acusación le atribuye los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, como partícipe necesario, y asociación ilícita, en calidad de miembro. La Fiscalía sostiene que el empresario habría utilizado sociedades comerciales para canalizar pagos por operaciones inexistentes con fondos del complejo cultural.

En el escrito acusatorio, el fiscal cuantificó en $99.385.965,45 los pagos que atribuye a Becher y solicitó medidas cautelares sobre sus bienes por hasta $400 millones. Esos montos forman parte de la pretensión fiscal y deberán ser discutidos en las instancias judiciales correspondientes.

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La causa también involucra al diputado provincial Joaquín Beltrán, a la exlegisladora Anabela Lucero, a Exequiel Scarel, Enzo Lucero y Diego Torres. La Fiscalía solicitó penas de entre seis y 14 años para los acusados.

Sigue pendiente el pedido de prisión domiciliaria

Aunque rechazó las alternativas planteadas en el recurso de revisión, el Tribunal informó al juez interviniente sobre la incorporación de un informe socioambiental para que pueda tratar el pedido de prisión domiciliaria que había quedado pendiente.

Por ahora, Becher continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial. La confirmación de la prisión preventiva no implica una declaración de culpabilidad: el empresario y los demás acusados conservan la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia.