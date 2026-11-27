Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesan una nueva etapa en su relación y se preparan para casarse el próximo 19 de diciembre en Argentina. En una entrevista con la revista Vogue México, la cantante y el futbolista repasaron su historia de amor, contaron cómo atravesaron su separación y revelaron qué cambió para que pudieran reencontrarse.

Tini y De Paul revelaron cómo atravesaron la separación

Uno de los momentos más íntimos de la entrevista estuvo relacionado con la crisis que atravesó la pareja. Stoessel recordó que, durante el tiempo que estuvieron separados, decidieron cortar completamente la comunicación.

La cantante describió esa etapa con una frase contundente: «Contacto cero, cero». Según explicó, ambos necesitaron tomar distancia para atravesar sus propios procesos personales.

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Sin embargo, cuando volvieron a encontrarse, sintieron que la conexión seguía intacta. Tini contó que el reencuentro ocurrió de manera natural y que, pese al tiempo transcurrido, la cercanía entre ambos apareció rápidamente.

Rodrigo De Paul también recordó ese proceso y explicó que la posibilidad de construir nuevamente una relación fue creciendo de manera gradual.

El casamiento y el sueño de formar una familia

La pareja confirmó que planea celebrar su casamiento el 19 de diciembre en Argentina. La cantante incluso contó que tiene escritas unas 180 páginas con ideas para organizar la celebración, desde los colores hasta la experiencia que quiere ofrecerles a sus invitados.

Además, ambos encontraron su primera vivienda en común pocos días antes de la entrevista. Para Tini, construir un hogar representa uno de los grandes proyectos que comparten.

La artista también habló de su deseo de convertirse en madre. Aunque aclaró que no tiene una fecha definida, reconoció que formar una familia es uno de sus sueños.

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De Paul, por su parte, imaginó cómo sería compartir ese espacio con sus hijos Francesca y Bautista, fruto de su relación anterior con Camila Homs.

Una nueva etapa en la vida de Tini y Rodrigo

Durante la charla, el futbolista también reflexionó sobre los cambios personales que experimentó en los últimos años. Actualmente juega en el Inter Miami y reconoció que busca encontrar un equilibrio entre su carrera deportiva y su vida familiar.

Tini, en tanto, atraviesa un momento de crecimiento artístico y personal. Con su gira FUTTTURA, repasa sus 15 años de trayectoria musical y proyecta nuevos desafíos profesionales.

La cantante también destacó el acompañamiento de De Paul durante sus momentos más difíciles y reconoció la importancia que tuvo en su vida.

De la crisis a los planes de futuro

Después de atravesar una separación y recuperar el vínculo, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul construyen una nueva etapa juntos. El contacto cero marcó un período de distancia, pero el reencuentro abrió la puerta a proyectos que hoy incluyen un casamiento, una casa compartida y el deseo de formar una familia.