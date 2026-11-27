Vecinos de Potrero de los Funes volvieron a denunciar derrames de líquidos cloacales que llegan al río de la localidad. El jueves 26 de noviembre registraron en video un nuevo escurrimiento en un sector de la localidad, donde se observa una cámara de la red rodeada de agua turbia que corre por una zanja hacia el curso de agua.

El 11 de noviembre, habitantes de la zona de Las Magnolias al 295 denunciaron que desde hacía más de un mes se producían pérdidas cerca de una estación de bombeo. Afirmaron que los líquidos salían de las cañerías, llegaban al río y continuaban hacia el lago de Potrero de los Funes.

En aquella oportunidad también expresaron preocupación por los posibles riesgos sanitarios y ambientales y cuestionaron la falta de respuestas del Ejecutivo municipal, a cargo de Cristina Vallejo.

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El Municipio había anunciado la reparación de una bomba

Dos días después de aquella publicación, el 13 de noviembre, la Municipalidad informó que había reparado y reinstalado la bomba cloacal de la estación ubicada en calle Las Magnolias. En su comunicado atribuyó la avería a una obstrucción con residuos ajenos a la red, como trapos y prendas de vestir, que habían dañado componentes del equipo.

El nuevo registro de los vecinos se conoció casi dos semanas después de ese anuncio.

Los residentes reclaman una intervención para determinar de dónde provienen los líquidos y evitar que lleguen al río y al lago, dos cursos de agua vinculados con el entorno natural y la actividad turística de Potrero.