VIDEO | De la Reta apuntó contra la gestión de Vallejo: “Hay $240 millones que no se sabe dónde están”

El Concejo Deliberante de Potrero de los Funes rechazó por unanimidad el balance del primer semestre de 2026 de la gestión de Cristina Vallejo. Tras la votación, el concejal de Potrero Activo, Marcelo De la Reta, denunció inconsistencias millonarias en las cuentas municipales y reclamó explicaciones sobre el destino de los fondos públicos.

El edil sostuvo que la documentación presentada por el Ejecutivo resultó insuficiente para controlar los gastos. Además, indicó que una auditoría externa, realizada por la contadora Ana Mariela Mortensen, recomendó desaprobar la rendición de cuentas por las irregularidades observadas.

“Hay un montón de inconsistencias, falta documentación, hay plata que está faltando”, afirmó De la Reta.

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Los $240 millones de ABL que no tendrían destino justificado

Entre los principales cuestionamientos, el concejal mencionó diferencias en la recaudación de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), gastos de combustible sin identificación de los vehículos utilizados y transferencias entre cuentas bancarias sin autorización ni documentación respaldatoria.

Uno de los puntos centrales de la denuncia corresponde a $240 millones vinculados con la recaudación de ABL, cuyo destino, de acuerdo con el planteo del edil, no pudo ser explicado por el Ejecutivo municipal.

“En la ABL hay 240 millones que no se saben dónde están, ni en qué se gastaron ni cómo se gastaron”, expresó.

A esta observación se suma un presunto exceso de $309 millones en el programa de servicios de obras públicas, dentro del rubro de gastos no personales. De la Reta cuestionó que no existiría documentación suficiente para determinar el destino de esos recursos.

“Cuando estamos hablando de cientos de millones, no es que se equivocaron en 5.000 o 10.000 pesos”, remarcó.

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El concejal también señaló que el Ejecutivo presentó inicialmente cinco hojas como respaldo de los gastos correspondientes a seis meses. Por ese motivo, el Concejo solicitó documentación complementaria para realizar un control detallado de las cuentas.

De la Reta apuntó contra la gestión de Vallejo: “Hay $240 millones que no se sabe dónde están”

El balance de Potrero de los Funes fue rechazado por los cuatro concejales

La rendición de cuentas recibió el rechazo de los cuatro integrantes del Concejo Deliberante, Soledad Ríos, Navila Bustos Zucaro, De la Reta e incluida Micaela Díaz, representante del espacio Avanzar, al que también pertenece Vallejo.

Para De la Reta, el voto unánime refleja la gravedad de las observaciones sobre la administración municipal.

Por su parte, la auditoría externa advirtió sobre inconsistencias en los registros contables y dificultades para verificar el origen, los movimientos y el destino de distintos fondos.

La pelea política por la continuidad de Cristina Vallejo

El cuestionamiento a las cuentas municipales se suma al conflicto institucional que comenzó tras el fallecimiento del intendente Ignacio Olagaray, ocurrido el 5 de mayo.

Desde entonces, Cristina Vallejo quedó al frente del Ejecutivo municipal. Sin embargo, los concejales opositores sostienen que corresponde convocar a elecciones para que los vecinos elijan a quien complete el mandato.

De la Reta afirmó que el Concejo intimó a Vallejo a llamar a comicios y que su espacio también inició una acción judicial ante el Tribunal Superior de Justicia.

“La gente de Potrero de los Funes tiene el derecho y la obligación de elegir a quién va a suceder a Ignacio. No se puede autoproclamar ella intendenta”, concluyó.