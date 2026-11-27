ANSES: quiénes cobran este viernes 27 de noviembre y qué DNI reciben pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 27 de noviembre con el calendario de pagos correspondiente al mes. La jornada incluye a jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, además de beneficiarios de la Prestación por Desempleo. Las fechas dependen de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

ANSES: quiénes cobran este viernes 27 de noviembre

De acuerdo con el cronograma oficial, estos son los grupos que tienen acreditaciones previstas para hoy:

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo: DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. Prestación por Desempleo Plan 1: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. Asignaciones de pago único: continúan los pagos para todas las terminaciones de DNI.

continúan los pagos para todas las terminaciones de DNI. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): pueden cobrar los titulares de todas las terminaciones de documento.

Calendario de jubilaciones y pensiones

Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo cobran durante los últimos días hábiles de noviembre, según la terminación de su documento.

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El cronograma previsto por ANSES establece:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.

De esta manera, el organismo completará el calendario de este grupo el próximo lunes.

Prestación por Desempleo: quiénes cobran hoy

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo correspondiente al Plan 1 también tienen pagos programados para este viernes.

En esta oportunidad, recibirán sus haberes quienes tengan DNI finalizados en 4 y 5.

Las próximas fechas serán:

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DNI terminados en 6 y 7: lunes 30 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 1 de diciembre.

Asignaciones de ANSES: qué pagos siguen vigentes

Además de las jubilaciones y la prestación por desempleo, ANSES mantiene abiertos otros períodos de acreditación.

Las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento y adopción correspondientes a la segunda quincena pueden cobrarse hasta el 10 de diciembre, sin importar la terminación del DNI.

El mismo plazo rige para las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, cuyos titulares tienen habilitado el cobro durante ese período.

Por otro lado, los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares por hijo ya completaron su cronograma de noviembre.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro

Los beneficiarios pueden verificar sus próximas acreditaciones a través de la plataforma Mi ANSES.

Para consultar la información deben ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y seleccionar la opción correspondiente a fechas y lugares de cobro.

El calendario permite organizar los pagos según cada prestación y la terminación del documento, por lo que resulta importante revisar los datos antes de acudir a una entidad bancaria.