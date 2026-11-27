Villa Mercedes: demoraron a un hombre que amenazó de muerte a su madre

Un hombre de 27 años fue demorado en Villa Mercedes luego de amenazar de muerte e intentar agredir físicamente a su madre, de 51. El episodio ocurrió durante la noche de este miércoles y motivó la intervención de efectivos policiales.

El procedimiento comenzó cuando policías de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico realizaban recorridos preventivos por avenida Bartolomé Mitre y calle Zavala Ortiz. En ese lugar, una mujer solicitó ayuda y denunció que su hijo ingresó a su casa tras patear la puerta.

De acuerdo con su relato, el joven la amenazó de muerte, intentó agredirla y también advirtió que prendería fuego la vivienda.

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Dónde encontraron al hombre en Villa Mercedes

Tras recibir la denuncia, los efectivos realizaron un recorrido por la zona y localizaron al sospechoso en inmediaciones de las calles General Paz y Juan B. Justo.

Luego de identificarlo, los policías lo demoraron y lo trasladaron a la Comisaría Seccional 9ª, donde continuaron las actuaciones correspondientes.