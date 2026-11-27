El Gobierno de Javier Milei proyecta incrementar un 30,5% la recaudación del Impuesto a las Ganancias durante 2027, con el objetivo de fortalecer los ingresos del Estado y sostener el superávit fiscal. Según el proyecto de Presupuesto presentado ante el Congreso, el tributo aportaría $69,26 billones, frente a los $53,08 billones estimados para el cierre de 2026.

La previsión representa $16,18 billones adicionales y ubica a Ganancias entre las principales fuentes de crecimiento de los recursos tributarios para el próximo año.

Ganancias tendrá mayor peso en la recaudación nacional

Las estimaciones oficiales indican que la recaudación por este impuesto pasará del 4,65% al 4,89% del Producto Bruto Interno (PBI).

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El jefe de Gabinete, Diego Santilli, explicó los motivos de esta proyección en su informe de gestión ante el Senado. De acuerdo con la respuesta del Ministerio de Economía, el incremento estará impulsado principalmente por dos factores: los anticipos que realizan las sociedades y los saldos de las declaraciones juradas anuales, tanto de empresas como de personas físicas.

Sin embargo, el Ejecutivo no detalló cuánto aportará cada componente ni precisó si espera ampliar la cantidad de contribuyentes alcanzados por el tributo.

La presión tributaria también aumentaría en 2027

El crecimiento previsto en Ganancias se inscribe en un escenario de mayor presión tributaria. El Presupuesto estima que los impuestos nacionales y los aportes a la seguridad social pasarán de representar el 21,06% del PBI en 2026 al 21,70% durante el próximo año.

En ese incremento de 0,64 puntos porcentuales, Ganancias tendría una incidencia de 0,24 puntos. De esta manera, explicaría más de un tercio de la suba proyectada.

En términos nominales, casi uno de cada cuatro pesos adicionales que el Estado espera obtener por impuestos nacionales y recursos de la seguridad social provendría de este tributo.

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Qué pasará con otros impuestos

Las proyecciones también muestran comportamientos diferentes entre los principales componentes de la estructura tributaria.

Bienes Personales: su participación en el PBI bajaría del 0,23% al 0,20%, en parte por la reducción de la alícuota marginal del 1% al 0,75%.

su participación en el PBI bajaría del 0,23% al 0,20%, en parte por la reducción de la alícuota marginal del 1% al 0,75%. Seguridad Social: los aportes y contribuciones pasarían del 5,26% al 5,07% del PBI.

los aportes y contribuciones pasarían del 5,26% al 5,07% del PBI. Impuesto a las Ganancias: aumentaría su participación del 4,65% al 4,89% del producto.

La reducción de los recursos vinculados a la seguridad social responde, entre otros factores, a la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), contemplado en la reforma laboral y previsto para comenzar a funcionar el 1 de diciembre.

Cuánto dinero espera recibir el Estado por Ganancias

Como se trata de un impuesto coparticipable, la recaudación no queda exclusivamente en manos del Gobierno nacional. Una parte de los fondos se distribuye entre las provincias.

Para la Administración Nacional, el proyecto presupuestario calcula ingresos por $23,6 billones en 2027, frente a los $18,24 billones previstos para 2026. Esto representa un crecimiento nominal del 29,4%.

La distribución de los recursos constituye un aspecto central de las proyecciones, ya que el aumento de la recaudación también tendrá impacto en las finanzas provinciales.

El objetivo oficial: sostener el superávit fiscal

El Gobierno busca cerrar 2027 con un superávit primario de $18,44 billones, equivalente al 1,3% del PBI. Además, proyecta un resultado financiero positivo de $3,3 billones para el conjunto del Sector Público Nacional, una vez descontados los intereses de la deuda.

Estas metas se apoyan en una expectativa de crecimiento económico del 4% para el próximo año.

No obstante, el Ministerio de Economía reconoció que una expansión menor de la actividad podría afectar los ingresos tributarios. Ante una consulta sobre un escenario de crecimiento del 2,5%, no precisó cuánto disminuiría la recaudación y señaló que el impacto dependerá del desempeño de los distintos sectores económicos.

En el informe presentado por Santilli, el Ejecutivo también advirtió que, si los recursos no alcanzan para mantener el equilibrio financiero, adoptará las medidas necesarias de acuerdo con sus prioridades de gestión, aunque no identificó qué partidas podrían sufrir modificaciones.

El desafío para 2027 será cumplir las metas de superávit en un escenario que contempla una mayor presión tributaria y depende, en buena medida, de que se concrete el crecimiento económico previsto.