El diputado provincial Joaquín Beltrán presentó su “renuncia indeclinable” a la banca que ocupa por el departamento Pedernera, con efecto a partir del próximo 10 de diciembre.

La dimisión se conoció después de que el Ministerio Público Fiscal insistiera ante la Cámara de Diputados con el pedido de desafuero del legislador, imputado en la causa conocida como Molino Fénix.

En una nota dirigida al presidente del cuerpo, Alberto Leyes, Beltrán explicó los motivos de su decisión. “Motiva la presente el compromiso ético asumido en sesiones anteriores y la necesidad de ejercer activamente el derecho de defensa en la causa judicial conocida por ustedes, dejando constancia ante el honorable cuerpo que, de ninguna manera, las imputaciones que han tomado estado público se corresponden con la realidad”, expresó.

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El pedido de desafuero de Joaquín Beltrán

Este martes se conoció que el fiscal de Instrucción N.º 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, José Olguín, y el fiscal adjunto, Marcelo Palacios, volvieron a solicitar el desafuero de Beltrán.

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Los fiscales explicaron que buscan remover el obstáculo constitucional que impide realizar la audiencia ante el juez de Garantías, abrir la etapa intermedia y avanzar hacia un eventual juicio oral. También pretenden que se discuta la aplicación de medidas de coerción personal, entre ellas la prisión preventiva para el diputado.

En el escrito sostuvieron que la investigación penal preparatoria concluyó respecto de Beltrán y que reunieron elementos de convicción suficientes para respaldar la acusación formal, que adjuntaron al pedido de desafuero.

La solicitud tiene un antecedente reciente: el 16 de septiembre, la Cámara de Diputados no alcanzó la mayoría requerida para aprobar el levantamiento de los fueros y los dictámenes fueron enviados al archivo. La Fiscalía reiteró ahora el planteo con la acusación formal ya presentada.

En ese documento, los fiscales estimaron que corresponderá solicitar para Beltrán una pena no inferior a 14 años de prisión. La pretensión punitiva es provisoria y está sujeta a la prueba que se produzca durante el debate. Para los otros cinco imputados, la Fiscalía también anticipó penas de entre seis y 13 años de cárcel.