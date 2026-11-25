Los jubilados autoconvocados realizarán su marcha número 90 en San Luis
Los jubilados y jubiladas autoconvocados de San Luis volverán a movilizarse este miércoles 25 de noviembre en el microcentro de la capital provincial. La convocatoria será a las 18, en la esquina de las avenidas Illia y San Martín, para realizar la marcha número 90 desde el inicio de la protesta.
Entre sus principales reclamos figuran un salario que permita cubrir las necesidades básicas durante la vejez, medicamentos y prestaciones médicas gratuitas y el boleto interurbano sin costo. También rechazaron el pago de bonos que consideran insuficientes para mejorar los ingresos de los jubilados.
En el comunicado, los manifestantes cuestionaron las políticas del Gobierno nacional y señalaron que cuentan con la complicidad de la gestión provincial. En particular, denunciaron el vaciamiento del PAMI y el “saqueo al ANSES”.
Los autoconvocados sostuvieron que cumplen su marcha número 90, sin obtener respuestas de las autoridades. Por eso, convocaron a la comunidad de San Luis a acompañar la protesta y afirmaron que continuarán en las calles hasta conseguir respuestas a sus demandas.