Continúa la posibilidad de lluvias y una máxima de 27ºC se anticipa para este miércoles
La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipa una jornada inestable con ascenso de temperatura para este miércoles en San Luis.
El cielo estará nublado con probabilidad de precipitaciones de variada intensidad, que afectará al norte provincial y después del mediodía se extenderán a partes de la región central.
Se espera una temperatura mínima de 12°C y máxima de 27°C. El viento será predominante del noreste con intensidad moderada y algunas ráfagas.