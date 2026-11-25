El 25N tendrá movilizaciones en San Luis y Villa Mercedes contra la violencia machista

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres tendrá una jornada de movilización en distintas ciudades, con convocatorias en San Luis y Villa Mercedes para reclamar contra la violencia machista y exigir políticas públicas de prevención y protección.

En la capital provincial, la convocatoria será este miércoles a las 18.00, en la intersección de avenidas Illia y San Martín. La movilización se realizará en conjunto con la 90ª Marcha de los Jubilados.

En Villa Mercedes, Aquelarre Colectivo Feminista convocó a concentrarse a las 18.00 en la Plaza del Mercado. Desde la organización señalaron: “Este 25N salimos a las calles porque la violencia machista no da tregua”.

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Además, advirtieron sobre el impacto de los crímenes por razones de género y cuestionaron el desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a prevenir y atender estas situaciones.

CONADU Histórica convoca a movilizarse y anuncia un paro universitario

La jornada también estará atravesada por los reclamos de la docencia universitaria. CONADU Histórica convocó a un paro nacional universitario para este 25 de noviembre, en rechazo al proyecto de Presupuesto del Gobierno nacional y en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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El gremio advirtió que la iniciativa presupuestaria profundiza el desfinanciamiento de las universidades públicas y el deterioro de los salarios docentes.

En el marco del 25N, la federación también vinculó la violencia de género con la situación económica y laboral. “La violencia económica también es violencia de género”, expresó en sus redes sociales.

Entre sus demandas, incluyó salarios y jubilaciones dignas, presupuesto para políticas de género, cupo laboral travesti-trans y el fin de las violencias machistas.

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Una jornada de reclamos en distintos puntos del país

En Buenos Aires, la convocatoria será a las 16.00, en una movilización conjunta con organizaciones de jubilados que marchará hacia el Congreso de la Nación.

Las distintas convocatorias coinciden en una jornada de protesta que reúne reclamos contra la violencia machista, el ajuste económico, el deterioro de los salarios y el desfinanciamiento de las políticas públicas destinadas a garantizar derechos.