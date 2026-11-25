«El ajuste también es violencia»: Ni Una Menos volvió a las calles con reclamos contra el Gobierno

Miles de personas participaron este miércoles de una nueva movilización de Ni Una Menos hacia el Congreso de la Nación, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La convocatoria reunió a organizaciones feministas, sociales y políticas que reclamaron medidas para prevenir y erradicar la violencia machista, en una jornada atravesada por los cuestionamientos a las políticas del Gobierno.

La concentración comenzó a las 16 en las inmediaciones de Tribunales, desde donde las columnas marcharon hacia el Palacio Legislativo. La movilización también confluyó con la tradicional protesta de jubilados y con otras actividades que tuvieron lugar en el Congreso, donde el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentaba su informe de gestión ante el Senado.

Este año, las organizaciones convocantes eligieron las consignas “El ajuste también es violencia” y “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”. Los reclamos apuntaron al impacto de la situación económica sobre las mujeres y las diversidades, la falta de recursos para las políticas de género y la necesidad de fortalecer los mecanismos de asistencia y protección.

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Los reclamos por los femicidios y los recortes en políticas de género

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al proyecto de Presupuesto 2027. Desde el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven advirtieron que la iniciativa no contempla partidas específicas para herramientas de acompañamiento y asistencia como la Línea 144 y el Programa Acompañar. Para las organizaciones, la reducción de recursos limita la capacidad de prevención y respuesta ante situaciones de violencia.

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La movilización también estuvo atravesada por las cifras de femicidios. Según el último relevamiento del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto con la Universidad Nacional del Delta, entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2026 se registraron 273 víctimas fatales por violencia de género en la Argentina. El informe contabilizó 222 femicidios directos, 32 femicidios vinculados, nueve travesticidios y transfemicidios y diez instigaciones al suicidio. Además, registró 373 intentos de femicidio y femicidio vinculado.

Por su parte, el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, de La Casa del Encuentro, contabilizó 292 femicidios y casos vinculados entre el 25 de noviembre de 2025 y el 22 de noviembre de 2026. De ese total, 251 fueron femicidios de mujeres y niñas, 11 transfemicidios y 30 femicidios vinculados de varones adultos y niños. El relevamiento indicó, además, que 332 hijos e hijas quedaron sin sus madres.

Otro de los puntos de la convocatoria estuvo relacionado con un planteo pendiente ante la Corte Suprema de Justicia en la causa por el femicidio de Julieta González. El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven advirtió que una eventual decisión judicial podría restringir la aplicación del agravante de femicidio a los crímenes cometidos por parejas o exparejas.

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Las organizaciones también reclamaron por el impacto de la precarización laboral y el endeudamiento en la autonomía económica de las mujeres, y por el acceso a la Justicia y a mecanismos de protección. La jornada del 25 de noviembre volvió a poner en las calles el reclamo por políticas públicas sostenidas para prevenir las violencias y evitar nuevas víctimas.

Fuente: Ambito