Un hombre murió tras recibir disparos en el barrio República

Un hombre mayor de edad murió este miércoles tras recibir heridas de arma de fuego en el barrio República, al oeste de la ciudad de San Luis.

La víctima fue trasladada por personal de salud al Hospital Central Ramón Carrillo, pero falleció poco después de su ingreso.

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En el lugar del hecho trabaja la División Homicidios, que lleva adelante la investigación con intervención de la Fiscalía de turno.

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La Policía no informó hasta el momento las circunstancias del ataque ni la identidad de la víctima.